Georgina Rodriguez, reacție superbă după recordul lui Ronaldo! Ce a postat pe Instagram

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După un prim meci dezamăgitor la Campionatul Mondial, Portugalia a demonstrat de ce este una dintre favoritele la trofeu, astfel că în prima repriză a partidei cu Uzbekistan a reușit să puncteze de trei ori. Cristiano Ronaldo a ieșit și el la rampă, marcând primele sale două goluri la turneul final.

Georgina Rodriguez, reacție superbă după recordul lui Ronaldo

La scurt timp după ce Cristiano Ronaldo (41 de ani) a reușit să marcheze primul gol de la acest turneu final, partenera sa de viață, Georgina Rodriguez, a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care l-a felicitat pe iubitul ei. Bucuria atinge cote înalte, în condițiile în care CR7 a depășit un nou record.

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Mai exact, atacantul lusitan este . Debutul acestuia a avut loc în 2006, iar 20 de ani mai târziu se află în continuare în lumina reflectoarelor, fiind la un nivel extrem de bun.

l-au dus la borna cu numărul 10 la Campionatele Mondiale, depășindu-l astfel pe Eusebio în clasamentul golgheterilor din Portugalia. Rămâne de văzut câte reușite mai poate bifa Cristiano Ronaldo la turneul final ce se desfășoară în SUA, Canada și Mexic.

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CM 2026, ultimul din cariera lui Cristiano Ronaldo

Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va lăsa, după retragere, o poveste fabuloasă. De la marginea sărăciei, fotbalistul a reușit să ajungă pe cele mai mari scene, mulți urmăritori ai fotbalului considerându-l chiar „cel mai bun din istorie”. Cum vârsta nu iartă pe nimeni, turneul final din 2026 va fi, cel mai probabil, ultimul din cariera atacantului lusitan.

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