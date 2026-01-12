Ger de crapă pietrele în România: nu scăpăm de frig! Unde vor fi -19 grade și de când se mai încălzește afară. ”Se prefigurează o nouă răcire a vremii”

ADVERTISEMENT

România se confruntă cu un nou val de ger, meteorologii prognozând temperaturi extrem de scăzute în următoarele zile, care pot ajunge până la -19°C. Specialiștii avertizează că frigul intens ar putea continua până spre sfârșitul lunii ianuarie. Unde se va resimți cel mai intens valul de frig?

România, sub cod galben de ger. Temperaturi cu până la 10 grade sub normalul perioadei

În ultimele zile, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că România se află sub incidența unui cod galben de ger și ninsori, pe fondul unui val de aer polar care a cuprins mare parte din țară. Temperaturile au scăzut semnificativ sub valorile normale pentru această perioadă, iar precipitațiile sub formă de ninsoare au adus condiții de iarnă autentică în numeroase regiuni.

Meteorologii avertizează că vremea deosebit de rece . Maximele și minimele vor rămâne cu până la 10 grade sub normele climatologice.

„Rămânem până miercuri dimineața cu aceste temperaturi cu mult sub normalul perioadei. În general valori cu până la 10 grade sub norme, atât ziua, cât și noaptea. Din acest motiv avem un cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, zona de munte.

Cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute, adică maxime negative, minus 8, minus 6, izolat până la minus 10 grade”, a precizat Mihai Timu, meteorologul de serviciu de la ANM, pentru FANATIK.

Cea mai rece noapte de la începutul acestui sezon de iarnă

De asemenea, reprezentantul instituției menționează că valul de frig se va intensifica în următoarele ore, urmând ca noaptea de luni spre marți să fie cea mai rece de până acum din acest sezon de iarnă. După acest val, codul galben de ger se va restrânge, însă va rămâne valabil în mai multe regiuni din nordul și centrul țării, unde valorile termice vor continua să fie negative atât ziua, cât și noaptea.

„Urmează noaptea următoare, noaptea de luni spre marți, cea mai rece deocamdată de la începutul acestui sezon de iarnă. Estimăm ger în aproape toată țara. Valori minime, în general, între minus 19 și minus 9 grade. Cu cele mai scăzute valori prognozate pentru Transilvania și zonele de munte, acolo unde și stratul de zăpadă este cel mai consistent

De marți până miercuri rămâne un cod galben în restrângere către Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte. Acolo maxime minus 9 la minus 3 și minime între minus 13 și minus 6 grade”, a mai completat expertul în meteorologie.

Încălzire temporară la mijlocul săptămânii, urmată de un nou val de frig

În continuare, meteorologul de serviciu admite că pentru câteva zile vremea va intra într-un proces de încălzire treptată. Spre mijlocul săptămânii temperaturile nocturne vor crește, iar pe parcursul zilei vor reapărea valorile pozitive, mai ales în regiunile din sud-vestul țării. Totuși, , cu temperaturi negative pe timpul zilei și revenirea gerului pe timpul nopților, în special în regiunile extracarpatice.

„După acest episod, spre jumătatea săptămânii ne așteptăm la o creștere treptată a valorilor de temperatură. Scăpăm de ger pe timpul nopților, iar pe timpul zilei apar și valori pozitive. Cele mai ridicate le așteptăm pentru partea de sud-vest a țării, Banat, Oltenia, chiar joi-vineri, maxime în jurul la 10 grade cu plus.

Se prefigurează o nouă răcire a vremii în weekend, mai ales pentru regiunile extracarpatice, adică Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia. O să avem temperaturi negative ziua și, din nou, revenirea gerului posibil pe timpul nopților”, a mai punctat, pentru FANATIK, Mihai Timu, specialistul în prognoză meteo.

Cod galben de ninsori și viscol în aproape toată țara

În ceea ce privește ninsorile, meteorologii anunță că acestea vor afecta mare parte din țară, fiind mai consistente în regiunile intracarpatice și în zonele montane. Totodată, specialiștii avertizează că, în vestul și sud-vestul țării, vor apărea precipitații mixte și depuneri de polei, iar , cât și local în zonele joase, reducând vizibilitatea.

„Mai avem o informare în acest sens care sugerează faptul că mâine, 13 ianuarie, și în noaptea de marți spre miercuri, ne așteptăm la un nou episod cu ninsori în mare parte din țară. Vor fie mai extinse în regiunile intracarpatice, adică Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zona de munte. Estimat să se depună un strat nou în general între 2 și 8 centimetri, iar în Carpații Occidental și în restul Carpațiilor Merionali undeva între 10 și 15 cm (echivalent în apă de 10-15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70-80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40-50 km/h)”, a adăugat Mihai Timu, expertul ANM.

Cum va fi vremea în București în următoarele zile

Întrebat de reporterul FANATIK despre starea vremii din Capitală, meteorologul a transmis că Bucureștiul va avea parte de o vreme rece, dar nu extremă, în următoarele zile. În orele următoare se estimează ninsori slabe, iar temperaturile vor rămâne sub media normală pentru această perioadă.

De joi, mercurul din termometre va urca ușor, aducând un scurt interval cu temperaturi mai blânde, însă frigul va reveni în weekend, când valorile termice vor scădea din nou.