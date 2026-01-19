Ger extrem în Capitală! Bucureștiul se pregătește pentru nopți năprasnice: „Ne-am dus cu mult sub normele specifice perioadei”

ADVERTISEMENT

După zile de frig intens, Capitala se pregătește, din nou, pentru nopți extrem de geroase. Meteorologii avertizează că temperaturile scad sub pragul de ger, iar poleiul și lapovița pot crea probleme pentru bucureșteni.

După aproape 10 ani, Capitala sub ger extrem

Codul galben de ger, care inițial era valabil până pe 20 ianuarie, a fost prelungit și extins până pe 22 ianuarie 2026, ora 10:00. Cauza, persistența valului de aer polar care aduce temperaturi extrem de scăzute în aproape toată țara. Atenționarea vizează întreg teritoriul României, inclusiv Bucureștiul, unde frigul se resimte din plin, iar nopțile rămân geroase.

ADVERTISEMENT

Despre evoluția vremii în Capitală, meteorologul de serviciu de la ANM, Oana Păduraru, avertizează pentru FANATIK: „În decursul zilei de astăzi, 19 ianuarie, dar și pe parcursul zilei de mâine temperaturile rămân în continuare destul de scăzute, mai ales pe parcursul nopților.

În acest sens, zona Capitalei este cuprinsă în codul galben general emis în această dimineață pentru ziua de astăzi, pentru noaptea care urmează, dar și pentru noaptea de marți spre miercuri”.

ADVERTISEMENT

Nopți geroase și temperaturi de minus 13 grade în Capitală

Mai departe, . Nopțile vor rămâne geroase, iar temperaturile diurne vor fi în continuare mult sub normalul perioadei, făcând ca gerul să fie resimțit din plin de bucureșteni

ADVERTISEMENT

„Temperaturile se vor menține, în general, în jurul a minus 3 grade, iar noaptea care urmează, minima termică va fi chiar de minus 13-10 grade. Pe parcursul zilei de marți însă, în zona Capitalei, maxima va fi ușor mai crescută față de ce am înregistrat în ultima perioadă, aceasta va fi de 0-2 grade.

Însă, în noaptea de marți spre miercuri, temperatura aerului va coborî din nou sub pragul de ger și va ajunge până la minus 11 grade. În centrul Capitalei sunt estimate valori de minus 9-8 grade”, adaugă acesta, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii primesc vești bune pentru a doua jumătate a săptămânii

Oana Păduraru a completat, de asemenea, că, există o ușoară ameliorare a vremii spre jumătatea săptămânii, cu temperaturi mai blânde și nopți mai puțin geroase.

„De miercuri încolo tendința este ca vremea să se încălzească. Pe timpul zilelor următoare, până spre finalul săptămânii, valorile termice maxime se vor încadra în jurul la 3 grade. Noaptea nu vom mai ajunge la ger, însă vom avea temperaturi ușor negative, de minus 3 până la 0 grade”, este vestea bună transmisă de expertul ANM, pentru bucureșteni.

Capitala sub risc de polei, atenționează ANM

Meteorologul punctează că, pe măsură ce ne apropiem de data de 21 ianuarie, vremea se va mai încălzi ușor în București. Totuși, crește riscul de ploaie sau lapoviță, mai ales pe timpul nopții și dimineața. Întrebată de reporterul FANATIK dacă urmează un nou val de ninsori, Păduraru spune: „Pe măsură ce ne apropiem de a doua jumătate a acestei săptămâni, în zona Capitalei va crește probabilitatea pentru precipitații.

Vor fi precipitații mixte, care vor favoriza și depunerile de polei pe parcursul nopților și al dimineților și cu probabilitate mai redusă în orele zilei. Nu mai vorbim de ninsoare pentru că vremea se încălzește, vor fi doar sub formă de lapoviță și posibil chiar ploaie”.

Frig record în București. Temperaturile depășesc extremele din ultimul deceniu

Referitor la temperaturile din ultimele zile, decât valorile obișnuite pentru luna ianuarie. Ultima dată când s-au înregistrat temperaturi similare a fost în 2017, mărturisește specialistul pentru FANATIK.

„Dacă ne raportăm strict la luna ianuarie, față de ultimii ani, aceste temperaturi au fost mult mai scăzute față de normalul perioadei. Ar trebui să ne întoarcem destul de mult în timp ca să găsim intervale cu astfel de temperaturi scăzute, raportându-ne la luna ianuarie.

Undeva în anul 2017 am mai avut intervale cu temperaturi foarte scăzute, însă normele acestei perioade sunt maxime cam de 1-2 grade și temperaturi minime în jurul la minus 6 grade. Din moment ce am coborât sub pragul de ger, sub 1-10 grade noaptea, asta înseamnă că ne-am dus cu mult sub normele specifice perioadei în care ne aflăm”, încheie, Oana Păduraru, meteorologul de serviciu de la ANM.