Gerard Depardieu, mesaj către prietenul său Vladimir Putin: ” Sunt împotriva acestui război fratricid”

Vedeta a obţinut paşaportul rusesc în urmă cu 9 ani, în luna ianuarie, pe fondul dezacordului cu politica fiscală a preşedintelui François Hollande. Starul cinematografiei franceze este prieten foarte bun cu șeful statului rus.

Gerard Depardieu, solicitare pentru Vladimir Putin. Actorul are cetățenie rusă de 9 ani

Gerard Depardieu a lăsat un mesaj pentru , subliniind că cele două țări aflate în război de aproximativ o săptămână sunt „surori”. În plus, actorul cere oprirea conflictului din Ucraina.

„Rusia şi Ucraina au fost întotdeauna ţări surori. Sunt împotriva acestui război fratricid. Eu spun: «Opriţi armele şi negociaţi»”, a declarat Gerard Depardieu pentru AFP, prin telefon, notează .

Actorul de origine franceză are numai cuvinte de laudă pentru președintele Rusiei cu care are o relație apropiată. Vedeta are inclusiv cetățenie în țara condusă de Vladimir Putin, încă din anul 2013.

Totodată, Gerard Depardieu a contestat suveranitatea Ucrainei în august 2014, afirmând că iubește ambele țări și că regiunea condusă de Volodimir Zelenski este parte din Rusia. Se întâmpla în perioada în care se dădea lupta dintre separatiștii pro-ruși si soldații ucraineni.

O lună mai târziu declara că este „foarte mândru” de Serbia, care a refuzat să se alăture sancțiunilor europene împotriva Moscovei.

Gerard Depardieu, unul dintre actorii interziși în Ucraina

Din acest motiv, dar și pentru că și-a exprimat susținerea pentru anexarea Crimeii de către Moscova și separatiștii din Donbas a primit interdicție în Ucraina pentru o perioadă de cinci ani, în 2015, deși Ministerul Culturii nu a oferit niciun motiv oficial.

Ulterior, autoritățile din Ucraina au declarat că Gerard Depardieu și alte vedete internaționale apropiate Rusiei sunt o amenințare la adresa securității naționale.

La momentul respectiv reprezentanții din Ucraina au mai anunțat că filmele în care apar starurile celebre din întreaga lume au fost interzise de urgență. Steven Seagal a fost, de asemenea, oprit să mai intre în țară.