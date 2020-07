Gerard Pique a ajuns cu bicicleta la meciul cu Espanyol. Cât costă bijuteria de mare viteză a fundaşului catalan. Video

Barcelona a învins cu 1-0 pe Espanyol miercuri seară şi a pus capăt, cel puţin pentru un sezon, derby-ului Cataloniei, pentru că acest succes i-a trimis pe „papagali” în Segunda Division.

Succesul Barcei a fost unul lipsit de orice glorie, după un joc departe de imaginea echipei care deborda în acţiunile către poarta adversă. Însă importante sunt cele trei puncte, care pun presiune asupra rivalului direct la titlu, Real Madrid.

Unul dintre cei mai relaxaţi jucători din echipa pregătită de Quique Setien s-a arătat a fi fundaşul central Gerard Pique, recunoscut pentru faptul că este o persoană nonconformistă.

Bicicleta lui Gerard Pique i-a lăsat pe toţi cu gura căscată

Pique a lăsat pe toată lumea cu gura căscată la sosirea la stadionul Nou Camp prin modul inedit ales pentru a face această deplasare. Jurnaliştii prezenţi şi oamenii de ordine au rămas fără replică la vederea lui Pique.

Aceasta deoarece, în locul automobilelor de sute de mii de euro, cu care atât oamenii de ordine cât şi reprezentanţii mass-media catalană sunt obişnuiţi să îi vadă sosind la stadion pe jucători, fundaşul Barcelonei şi-a făcut apariţia în mare viteză, dar pe bicicletă.

Costă 10.000 de euro

Este vorba de o bicicletă specială, care costă 10.000 de euro şi care poate atinge viteza de 70 km la oră, motiv pentru care necesită permis de conducere şi cască de protecţie, accesoriu pe care Gerard Pique l-a ignorat, deşi şi-a făcut intrarea în tunelul care duce în incinta stadionului în mare viteză.

Bicicleta lui Pique este una specială, un model Greyp G12S, care are o baterie de 12 KW. “Bijuteria” lui Pique nu poate fi pornită decât cu amprenta posesorului şi are o autonomie electrică de 130 de kilometri, iar pentru o reîncărcare completă este nevoie de circa 80 de minute.

Messi şi Fabregas au şi ei biciclete la fel

Greyp G12S este produsă de compania Rimac, care aparţine lui Mate Rimac. Un personaj înzestrat cu o minte ieşită din comun, care la 19 ani – după cum relatează cei de la cotidianul As – a transformat un BMW într-o maşină electrică.

Acest model are mare succes în Spania, iar exemplul lui Gerard Pique a fost luat rapid şi de Leo Messi, care are o bicicletă în culorile Argentinei şi de Cesc Fabregas. Pique are două, pe cea neagră, cu care a ales să sosească miercuri seară la stadion şi o alta, în culorile Barcelonei.

