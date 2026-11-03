Gerard Piqué a asistat la tragedia din Tenerife! Ce a făcut după ce Jesús de Miguel a fost lovit mortal de portarul echipei sale

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Gerard Piqué a reacționat după tragedia care a îndoliat fotbalul spaniol. Jesús de Miguel, atacantul lui Tenerife, a murit la numai 30 de ani, în urma unui incident petrecut în meciul cu FC Andorra. Fostul fundaș al Barcelonei, care controlează clubul din Principat, a asistat la scenele cumplite și a transmis un mesaj emoționant.

Gerard Piqué, mesaj emoționant după moartea lui Jesús de Miguel! A plecat de pe stadion și a mers la spital

Gerard Piqué se afla în tribunele stadionului Heliodoro Rodríguez López Potrivit presei spaniole, fostul internațional a părăsit în grabă arena și s-a deplasat la spital pentru a se interesa de starea fotbalistului. Marți dimineață, după confirmarea decesului, Piqué a reacționat pe platforma X. „Îmi pare rău din tot sufletul. Odihnește-te în pace, Jesús”, a scris fostul fundaș al Barcelonei.

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Tragedia s-a produs luni seară, în prelungirile partidei dintre Tenerife și FC Andorra. Portarul Jesús Owono a ieșit pentru a respinge o minge și l-a lovit violent cu genunchiul în piept pe Jesús de Miguel. Atacantul s-a prăbușit pe gazon și a suferit un stop cardiac. Medicii au intervenit imediat, iar fotbalistul a fost transportat la spital. Din nefericire, starea sa s-a agravat, iar marți dimineață a fost anunțat decesul.

Cum a ajuns Gerard Piqué să controleze FC Andorra

în decembrie 2018, pe vremea când încă evolua pentru Barcelona. Prin intermediul companiei sale, Kosmos, fostul internațional spaniol a cumpărat gruparea care evolua în liga a cincea din Spania. Clubul avea datorii de aproximativ 200.000 de euro și se confrunta cu mari probleme financiare.

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Primele rezultate au apărut rapid. FC Andorra a promovat în 2019, iar ulterior a profitat de excluderea administrativă a clubului Reus pentru a cumpăra un loc în Segunda División B. Investiția s-a ridicat la aproximativ 452.000 de euro. În 2022, echipa a reușit o performanță istorică și a ajuns pentru prima dată în liga secundă spaniolă.

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FC Andorra a retrogradat în 2024, după numai două sezoane petrecute în eșalonul secund. Echipa a revenit însă în LaLiga 2 în vara anului 2025, după ce a câștigat barajul de promovare. Potrivit publicației AS, Piqué a investit peste 15 milioane de euro în club de la preluarea acestuia. Marele său obiectiv rămâne promovarea în LaLiga, unde FC Andorra ar putea ajunge să înfrunte Barcelona, echipa la care fostul fundaș a scris istorie.