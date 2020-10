Gerard Pique, atac la preşedintele Barcelonei! “Messi merită totul, niciodată critici”

Mai sunt doar câteva zeci de ore până când va începe un nou episod din serialul El Clasico, locul acţiunii fiind Camp Nou din Barcelona şi tocmai într-un asemenea moment important unul dintre căpitanii echipei catalane, Gerard Pique, a acordat un interviu exploziv în cotidianul La Vanguardia.

Recunoscut drept genul de personaj care nu are menajamente atunci când are de spus ceva Gerard Pique inflamează la maxim spiritele la Barcelona lansând un atac dur la adresa conducerii clubului şi în special la cea a preşedintelului Josep Bartomeu.

Paradoxal, în această săptămână Pique tocmai şi-a prelungit contractul cu Barca, dar asta nu l-a împiedicat să îl pună la zid pe cel care recunoaşte că ar fi putut fi omul cu cele mai cordiale relaţii cu jucătorii, dacă nu ar fi comis o serie de fapte care îl descalifică.

Gerard Pique desfiinţează conducerea Barcelonei

” E o barbarie faptul ca tocmai clubul la care joci a putut să bage bani pentru a fabrica critici la adresa noastră. Faptul că omul care a reuşit să pună la punct un asemenea plan şi să îl convingă pe preşedinte să treacă la fapte (NR Jaume Masferrer) încă se află în club este foarte dureros pentru mine şi pentru toţi colegii mei”.

Pique spune că nici un moment conducerea clubului nu a jucat corect faţă de fotbalişti în privinţa modalităţii de reducere a salariilor. “Nu am fost nici un moment luaţi în consideraţie, ne-am aflat şi ne aflăm în total dezacord de opinii asupra modului în care trebuie procedat.

Nemulţumit şi de modul în care s-au făcut reducerile salariale

Nici unul dintre noi nu ne-am opus necesităţii de a face aceste reduceri, înţelegând bine situaţia prin care trecem cu toţii, însă este foarte deranjant modul ultimativ în care ni s-au prezentat lucrurile, ca şi când noi nu aveam dreptul să spunem nimic.

Dacă am decis să continui nu am făcut-o nicidecum pentru club. Barcelona nu înseamnă clubul, ci echipa şi la Barca am câştigat totul, am avut cele mai mari satisfacţii, aşa că am decis să merg înainte, inclusiv pentru suporterii care ne lipsesc atât de mult”.

Schimbarea lui Valverde a fost o decizie proastă

Pique nu e de acord nici cu modul în care a fost îndepărtat antrenorul Ernesto Valverde. “Nu mi s-a părut deloc o idee deşteaptă să schimbi antrenorul la jumătatea sezonului când eram pe primul loc şi veneam după o serie bună”.

Însă subiectul cel mai fierbinte a fost posibila plecare a lui Lionel Messi în vară. “Este imposibil ca un club să nu aibă respect pentru cel mai bun jucător din istoria sa.

Dezgustat de atitudinea faţă de Messi

Nu trebuia niciodată să se ajungă ca tocmai omul care a făcut istoria Barcelonei să trimită un fax prin care să ceară dreptul de a putea pleca. Messi e o instituţie a Barcelonei, e cel al cărui nume trebuie dat noului stadion şi cu un astfel de patrimoniu nu ai voie să te porţi neglijent sau agresiv.”

Gerard Pique consideră că greşelile comise de conducerea clubului, în special de preşedintele Bartomeu, au avut o mare influenţă negativă asupra moralului jucătorilor şi, implicit, asupra rezultatelor nefavorabile.