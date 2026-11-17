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La începutul acestei luni, Jesus de Miguel, atacantul lui Tenerife, a fost lovit cu genunchiul în piept de portarul lui FC Andorra, Jesus Owono. În urma contactului, vârful iberic a suferit un stop cardiac și a fost transportat de urgență la spital. La doar o zi distanță de momentul accidentării, .

Gerard Pique îi ia apărarea lui Jesus Owono

Intervenția imprudentă a portarului lui FC Andorra a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Spaniole de Fotbal. Oficialii forului de la Madrid au analizat circumstanțele faultului mortal, dar și impactul pe care lovitura lui Jesus Owono a avut-o față de atacantul lui Tenerife, Jesus de Miguel. Astfel, decizia a venit la sfârșitul săptămânii trecute.

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pentru intervenția sa: 12 meciuri. Astfel, FC Andorra va trebui să se descurce, până în luna februarie, fără fostul internațional din Guineea Ecuatorială. Decizia l-a înfuriat pe actualul conducător al echipei, Gerard Pique. Fostul fundaș al lui FC Barcelona susține nevinovăția lui Jesus Owono.

”Jucătorii, foștii jucători, antrenorii, portarii, toată lumea a numit-o un accident. Cred sincer că impunerea pedepsei maxime lui Jesus pentru acest act îl pune într-o situație pe care nu o merită, pentru că nu este responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat”, a spus Gerard Pique, finanțatorul celor de la FC Andorra, potrivit .

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Jesus Owono și-a închis contul de Instagram după meciul fatal

În urma faultului periculos din meciul Tenerife – FC Andorra, 2-2, portarul african a primit cartonașul roșu. Totuși, coșmarul său a început după fluierul de final. Intervenția sa a stârnit indignarea și furia internauților, care i-au transmis o serie de amenințări și injurii pe rețelele de socializare. Jesus Owono a luat decizia de a-și șterge contul de Instagram, înainte de anunțarea decesului lui Jesus de Miguel.

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Portarul ar fi foarte afectat de cele întâmplate și ar cere familiei fostului atacant de la Tenerife să discute. Jesus Owono ar fi cerut clubului să organizeze o discuție, deplasându-se la Toledo, fie online sau prin telefon. Fostul internațional din Guineea Ecuatorială ar fi dorit să fi luat legătura cu rudele lui Jesus de Miguel imedat după anunțarea decesului, dar oficialii lui FC Andorra l-au sfătuit să mai aștepte.