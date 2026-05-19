Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”

Fostul fundaș al Barcelonei, Gerard Pique, i-a scris un mesaj simplu fostei sale iubite, însă totul a ieșit la iveală abia acum. Shakira l-a uimit cu răspunsul ei, sportivul spaniol recunoscând că a avut o impresie ieșită din comun despre vedetă.

Gerard Pique, detaliu surprinzător despre Shakira

După ce Shakira (49 ani) a revenit în centrul atenției în fotbalul mondial au ieșit la suprafață mai multe informații. , intitulat Dai Dai, după ce înaintea Campionatului Mondial din 2010 l-a întâlnit pe fostul partener de viață, Gerard Pique (39 ani).

La momentul respectiv, frumoasa blondină a cântat piesa „Waka Waka”, imnul Campionatului Mondial din Africa de Sud. Cu puțină vreme înainte de start, sportivul spaniol a făcut rost de numărul de telefon al vedetei. I-a trimis câteva cuvinte absolut banale și nu se aștepta la o asemenea reacție surprinzătoare din partea cântăreței.

„Ne-am întâlnit la Madrid în timpul filmărilor videoclipului (n.r. de la piesa Waka Waka). Apoi i-am cerut numărul de telefon. I-am trimis un mesaj și am întrebat-o cum e vremea în Africa de Sud. Mă așteptam la un răspuns de genul: «E frig, adu-ți o jachetă».

Mi-a răspuns cu un roman adevărat. Mi-a explicat totul în detaliu, care este temperatura în fiecare zi, cum se schimbă vremea… Apoi m-am gândit: «Doamne, femeia asta nu e normală». Singura modalitate prin care o puteam revedea era finala, pentru că a performat și la ceremonia de închidere.

I-am spus: «Dacă trebuie să jucăm finala ca să te revăd, atunci vom juca finala»”, a dezvăluit Gerard Pique, conform . Fotbalistul și celebra artistă de origine columbiană au format un cuplu vreme de 12 ani, dar . Au doi băieți împreună: Milan și Sasha, care locuiesc în Miami cu mama lor.

Shakira, despre lipsa unui soț în căminul din SUA

Shakira și Gerard Pique au trecut printr-o situație neplăcută după ce au anunțat că se despart. Au fost pe prima pagină a tabloidelor pentru că jucătorul de fotbal i-a fost infidel cântăreței. În plus, cei doi s-au certat asupra custodiei celor doi copii care au rămas alături de figura maternă. De asemenea, vedeta a decis să părăsească Barcelona.

A luat această hotărâre pentru că nu avea pe nimeni apropiat în Spania. Mai mult, Fiscul era pe urmele sale, fiind nevoită să facă un pas în spate pentru a avea parte de liniște. Privind în urma sa, artista susține că deși este mamă singură nu are ajutor din partea unui bărbat. Lipsa unui soț a determinat-o să dea totul în cariera artistică.

„Sunt o mamă singură. Nu am un soț acasă ca să mă ajute. Într-un fel este un lucru bun că nu am un soț pentru că, nu știu de ce, dar m-ar fi tras în jos. Acum simt că lucrez, scriu versuri, fac muzică. Aș putea îmbătrâni cu un partener, dar la fel de bine o pot face și înconjurată de prieteni.

Iubesc dragostea, dar cred că iubesc prietenia puțin mai mult”, a spus Shakira în cadrul unui interviu care circulă pe social media. Fosta iubită a lui Gerard Pique este lăudată pentru puterea de care dă dovadă și pentru că „strălucește” într-un fel foarte frumos. Internauții cred că nu este deloc egoistă pentru că s-a pus pe primul loc.