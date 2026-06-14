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Germania – Curacao, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, live fază cu fază

Germania - Curacao, start joc la CM 2026. Urmărește live text, echipele probabile, statisticile OPTA, clasamentul grupei și toate fazele importante ale partidei.
Mihai Dragomir
14.06.2026 | 15:32
Germania Curacao LIVE VIDEO in grupa E de la CM 2026 Informatii de ultima ora statistici OPTA live faza cu faza
ULTIMA ORĂ
Germania - Curacao, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026. Echipe probabile, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic continuă cu meciul din Grupa E, dintre Germania și Curacao. Prima națională a pus ultima dată mâna pe trofeul suprem în 2014, la ediția din Brazilia, în timp ce a doua echipă este o debutantă la turneele finale. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Germania – Curacao LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Germania
Curaçao

Clasament Grupa E

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start la Germania – Curacao

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Galop de sănătate pentru Germania?

Grupa E de la Campionatul Mondial își are prima confruntare duminică, 14 iunie, între Germania și Curacao. Meciul este programat de la ora 20:00 și se va desfășura pe Stadionul NRG, Houston. Nemții încă sunt echipa care oferă golgheterul all-time al Cupelor Mondiale, Miroslav Klose, autorul a 16 goluri marcate la cele 4 turnee finale la care a fost selecționat. Este un meci în care formația europeană nu are nicio emoție, având un lot net superior țării de doar 444 km².

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Cum s-a calificat Germania la CM 2026

„Panzerele” vin la turneul din SUA, Canada și Mexic cu o presiune uriașă pe umeri și cu o generație care va încerca să repare imaginea întunecată a ultimelor două experiențe pe marea scenă a fotbalului mondial, atunci când au părăsit competiția încă din faza grupelor (2018, 2022). Julian Nagelsmann, sosit pe banca tehnică în 2023, a dat startul unei reconstrucții la echipa națională care umilea Brazilia la ea acasă, în 2014, cu 7-1.

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În preliminariile pentru Cupa Mondială, doar prima partidă s-a dovedit mai dificilă pentru nemți (un 0-2 surprinzător cu Slovacia), după care lucrurile și-au intrat în normalul firesc. „Mannschaft”-ul și-a adjudecat ulterior toate partidele și a fost liderul grupei A, de unde au mai făcut parte Irlanda de Nord, Luxemburg și, bineînțeles, Slovacia.

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Cum s-a calificat Curacao la CM 2026

Curacao este o apariție inedită la turneele finale. Micuța insulă din Caraibe, cu o populație de aproximativ 150.000 de locuitori se află la prima calificare la un turneu de Campionat Mondial. Anii 2010 au însemnat un salt masiv în calitatea jucătorilor din această țară, după mai multe investiții ale Federației. Calificarea la turneul final din vara acestui an a fost obținută de-a dreptul admirabil: fără înfrângere. Insularii au depășit adversari mai bine cotați, ținându-le piept unor formații precum Trinidad & Tobago sau Jamaica.

Cote pariuri Germania – Curacao

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să luați în considerare acest meci pentru un pariu. La SUPERBET, cota nemților pentru victorie este de 1.04, în timp ce cota victoriei lui Curacao este de 50.00. O remiză a primit cota de 23.00. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Nu”, unde cotele sunt 1.19, respectiv 1.35.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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