Germania, fără rezerve de gaz pentru lunile de iarnă. „Nu este suficient pentru a supraviețui fără gaz rusesc”

Deși Comisia Europeană a stabilit un plan comun la nivel european prin care statele membre au căzut de acord să-și asigure 80% din capacitatea de stocare pentru la iarnă, iar Germania a ajuns deja la peste 60%, experții susțin că această cantitate nu este suficientă pentru a asigura trecerea peste lunile de iarnă.

Germania, fără rezerve de gaz pentru lunile de iarnă

Anunțurile autorităților din multe țări europene de săptămâna trecută, în care populația era îndemnată să se pregătească pentru lunile de iarnă în care temperaturile din locuințe să fie setate pentru 17 grade, la fel ca și cele din instituțiile publice, fac parte din demersul țărilor europene de a-și pregăti populația pentru o iarnă grea. De altfel măsurile au fost luate și la nivel european, statele angajându-se să aibă rezerve pentru la iarnă de 80% din capacitatea de stocare.

Germania, țara europeană cu cea mai ridicată capacitate de stocare, a ajuns deja la un nivel de stocare de 65% din totalul capacității. Sâmbătă însă, șeful Agenției Federale de Rețea a Germaniei, Claus Müller, într-un interviu pentru Bild am Sontag a precizat că rezervele actuale sunt insuficiente pentru a supraviețuii iernii, și că Germania este în continuare dependentă de importul de gaze naturale din Rusia pentru umplerea capacității de stocare.

„Rezervele de stocare a gazelor sunt pline aproape 65%. Este mai bine decât în ​​săptămânile precedente, dar încă nu este suficient pentru a supraviețui iernii fără gaz rusesc”, a precizat acesta.

Unii experți în politică internațională au susținut că urmată în ultimii ani când a acceptat de bună voie riscurile unei dependențe de Moscova.

Care este situația României

Săptămâna trecută premierul Nicolae Ciucă a precizat că România a ajuns la un grad de 49% în ceea ce privește rezervele din stocuri, un procent atins înaintea calendarului stabilit la nivel european.

„Ținta pentru 1 august este de 46%, iar România a depășit-o încă din prima jumătate a lunii iulie. Suntem înaintea calendarului european de acumulare a rezervelor pentru iarnă ca urmare a faptului că o mare parte din gazul metan extras în România este stocat. Astăzi a fost atins procentul-record de 70% de gaz din producția internă, trimis în depozitele naționale”, a transmis premierul Ciucă.

Experții în energie au precizat că care să-i asigură trecerea prin lunile de iarnă fără raționalizări ale consumului. Însă situația s-ar putea schimba în cazul unor perioade lungi de ger, cu temperaturi de minus zece grade.

În plus, experții din domeniu sunt de părere că, în situația în care țara noastră are o capacitate de stocare de doar 30% din consumul intern, acest lucru înseamnă că nu vom avea o cantitate suficientă pentru o iarnă mai grea și că unele importuri vor fi în continuare necesare. În plus, mecanismul european de susținere prevede ca țările care dispun de rezerve să vină în ajutorul celorlalte țări în situații de penurie.

„România are o capacitate ce reprezintă aproape 30% din consumul intern, adică cam 3 miliarde de metri cubi, deci 80% ar însemna undeva între 2,4-2,5 miliarde de metri cubi. La un consum de 10-11 miliarde, și unde marea majoritate se consumă iarna, tot ar însemna că vom mai avea nevoie de niște importuri. Adică atunci când nu avem noi gaze va trebui să luăm de la alții din jurul nostru, inclusiv din Bulgaria și alte țări care nu au producție proprie, dar în același timp, solidaritatea nu poate funcționa într-o singură direcție, deci și noi va trebui să contribuim când va fi nevoie”, a declarat, pentru FANATIK, experta în energie Otilia Nuțu.