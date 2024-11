Germania, Finlanda, Suedia și Norvegia își pregătesc cetățenii pentru un eventual război. Nemții cresc numărul de buncăre și adăposturi de protecție

Germania și țările nordice, Norvegia, Finlanda și Suedia, oferă sfaturi și recomandări pentru populație în perspectiva unui posibil război. Oamenii sunt sfătuiți să aibă bani cash, pastile de iod și alimente neperisabile.

Mai multe țări europene, printre care Germania, Finlanda, Suedia și Norvegia, își pregătesc cetățenii pentru un posibil război

În ultimii ani, invazia Ucrainei de către Rusia a crescut dramatic tensiunile de securitate în regiunea Europei. Finlanda și Suedia au renunțat la decenii de neutralitate și au aderat la NATO.

Recent, , statele nordice, dar și puterile militare și economice ale continentului, cum este cazul Germaniei, se tem de un conflict militar la scară largă.

Date fiind aceste amenințări, Germania, Finlanda, Suedia și Norvegia își pregătesc deja cetățenii pentru un posibil război. Autoritățile de la Berlin au lansat o aplicație pentru a ajuta oamenii să localizeze cel mai apropiat buncăr în caz de atac.

Guvernul german a anunțat un plan privind creșterea numărului de buncăre și adăposturi de protecție. În prezent, statul din centrul Europei, cu 84 de milioane de locuitori, are mai puțin de 600 de adăposturi publice. Ele sunt capabile să adăpostească sub 500.000 de persoane.

Experții spun că un atac al Rusiei ar putea avea loc în următorii cinci ani. În plus, toate gospodăriile din acest stat au fost îndemnate să își adapteze pivnițele, garajele sau magaziile sau să excaveze buncăre vechi, notează .

Suedia și Finlanda, broșuri pentru populație

Deși a aderat la NATO, Suedia se teme că proximitatea de Rusia ar putea să-i aducă neplăceri privind securitatea. În acest stat a fost distribuită o broșură de 32 de pagini intitulată ”Dacă vine războiul sau criza” (If Crisis or War Comes).

Cetățenilor li se recomandă păstrarea unei rezerve bune de apă, asigurarea unei cantități suficiente de pături, haine călduroase și încălzire alternativă, achiziționarea unui radio cu baterii și păstrarea unei cantități suficiente de alimente bogate în energie, care pot fi preparate rapid.

O situație similară este raportată și în Finlanda. S-a distribuit și aici un ghid intitulat ”Pregătire pentru incidente și crize”. Acesta oferă oamenilor informații și sfaturi cu privire la orice. Sunt amintite întreruperi de apă, incendii de vegetație, oprirea internetului sau ”crize pe termen lung cum ar fi conflictele militare. Deja, 5000.000 de finlandezi au descărcat deja acest ghid de pregătire pentru situații de urgență, mai notează publicația The Guardian.

Cetățenii din Norvegia, sfătuiți să aibă provizii de alimente neperisabile pentru cel puțin o săptămână

În Norvegia, autoritățile au pus la dispoziția cetățenilor o broșură pentru cele 2,6 milioane de gospodării din țară. ”Trăim într-o lume din ce în ce mai turbulentă”, se arată în broșură.

Oamenilor li se recomandă să aibă alimente neperisabile pentru cel puțin o săptămână, inclusiv ”pâine, leguminoase și fasole în conservă, sandwich-uri, fructe uscate, ciocolată, miere, biscuiți și nuci”.

Nu în ultimul rând, Norvegia mai spune că aprovizionarea cu medicamente este fundamentală. Sunt amintite aici inclusiv . În plus, oamenii sunt sfătuiți să aibă mai multe carduri bancare și să păstreze o rezervă de bani cash la domiciliu.