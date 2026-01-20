Germania ia în calcul să nu meargă la Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump! Și alte naționale europene ar putea boicota turneul final

ADVERTISEMENT

Donald Trump riscă să transforme Cupa Mondială din acest an într-un fiasco total prin acțiunile sale. După cum se știe deja foarte bine, cele mai multe dintre meciurile de la turneul final, inclusiv partida de deschidere și marea finală, se vor disputa în Statele Unite ale Americii.

Germania ia în calcul să nu participe la Cupa Mondială! Motivul este chiar Donald Trump

Alături de SUA, celelalte țări organizatoare sunt vecinele Canada și Mexic. Pe lângă faptul că a întreținut în majoritatea timpului relații tensionate cu aceste state, Donald Trump a mai luat recent decizii extrem de controversate, sau retorica referitoare la , teritoriu care aparține de Danemarca.

În plus, Dintre acestea, 15 au naționalele calificate la Cupa Mondială. Inclusiv Brazilia, una dintre marile favorite în mod tradițional la câștigarea trofeului, se înscrie în această categorie.

Pe lângă problema reprezentată de Groenlanda, Donald Trump a transmis și că este decis să deschidă un soi de război comercial cu Uniunea Europeană, în cazul în care acestea se vor opune într-un fel sau altul anexării acestui teritoriu.

Donald Trump vrea să anexeze Groenlanda și să declanșeze un război comercial cu Uniunea Europeană

În acest context, nemții iau din ce în ce mai serios în calcul posibilitatea să boicoteze Cupa Mondială din vară prin neprezentare la competiție, în cazul în care Trump va rămâne ferm pe poziții. De asemenea, și celelalte țări europene sunt îndemnate să procedeze în aceeași manieră, dacă va fi în cele din urmă cazul de așa ceva.

„Cu ameninţările privind Groenlanda şi declanşarea un război comercial cu UE, mi-e greu să-mi imaginez că ţările europene vor participa la Cupa Mondială”, a transmis Roderich Kiesewetter, un influent deputat conservator din Germania, prin intermediul publicației Augsburger Allgemeine.

El a fost completat de colegul deputat Jurgen Hardt, tot din partidul CDU, purtătorul de cuvânt al grupului responsabil de politica externă din această formațiune politică. Într-o declarație făcută pentru Bild, El a apreciat că anularea Cupei Mondiale ar reprezenta „ultima soluție pentru a-l aduce pe președintele Trump la rațiune”.

Mai mulți politicieni importanți din Germania au vorbit deschis despre această chestiune

De asemenea, deputatul social-democrat Sebastian Roloff a punctat, în aceeași notă, într-o reacție pentru ziarul economic german Handelsblatt că „a lua în considerare renunțarea la participarea la Cupa Mondială” reprezintă în contextul actual o opțiune reală.

Această chestiune a ajuns foarte rapid pe masa Guvernului Federal din Germania. AFP a formulat în mod oficial o întrebare în acest sens, iar Christiane Schenderlein, secretarul de stat pentru sport, a transmis că o decizie vizavi de retragerea Germaniei de la Cupa Mondială trebuie să fie luată în totalitate de către Federația Germană de Fotbal (DFB), bineînțeles în colaborare cu :

„Această evaluare revine, aşadar, federaţiilor implicate, în acest caz DFB şi FIFA. Guvernul Federal va accepta această evaluare”.

Guvernul Federal nu se va impune unei astfel de inițiative

Așadar, concluzia este că, dacă DFB va decide să retragă naționala germană de la Cupa Mondială, Guvernul Federal din această țară nu se va opune.

„Guvernul Federal respectă autonomia sportului. Deciziile privind participarea la evenimente sportive majore sau boicotarea acestora ţin exclusiv de competenţa federaţiilor sportive, şi nu de cea a clasei politice”, a subliniat Christiane Schenderlein, care face parte tot din CDU, partidul conservator condus chiar de către Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.