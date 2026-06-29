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Germania – Paraguay, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Germania - Paraguay, 16-imi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Mihai Dragomir
29.06.2026 | 17:40
Germania Paraguay LIVE VIDEO in 16imile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Germania - Paraguay, live video în șaisprezecimile CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Germania – Paraguay, în 16-imile CM 2026, va fi un duel extrem de interesat între precizia germană și spectacolul sud-american. La ultimul amical, în august 2013, echipele arătau cu mult diferit, iar partida s-a încheiat cu scorul de 3-3. Dar în meciurile oficiale, statistica e de partea Germaniei, care a câștigat singurul meci dintre cele două la Mondiale, în 2002, cu 1-0. La vremea respectivă, cele două naționale erau pregătite de Rudi Voller, respectiv Cesare Maldini.

Germania – Paraguay LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Germania
Paraguay

Clasamentul grupelor la CM 20

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Belgia 3 1 2 0 6 2 +4 5
2 Egipt 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Noua Zeelandă 3 0 1 2 4 10 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Capul Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Arabia Saudită 3 0 2 1 1 5 -4 2
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 Norvegia 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9
2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 Iordania 3 0 0 3 3 8 -5 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 Portugalia 3 1 2 0 6 1 +5 5
3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 Croația 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4
2 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
7 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
10 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
10 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
10 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Germania – Paraguay

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Germania – Paraguay LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Trei meciuri, șase puncte pentru Germania, care a câștigat Grupa E în fața Coastei de Fildeș la golaveraj. Nemții au învins Curacao în primul meci cu 7-1, iar ulterior Coasta de Fildeș cu 2-1. Surpriza a venit în ultima etapă, când au cedat cu 1-2 în fața Ecuadorului. 

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Paraguay provine din Grupa D, acolo unde s-a clasat pe locul 3, cu 4 puncte. A fost devansată de Australia, cu același punctaj și cu care a remizat în meciul direct, și de SUA, care a acumulat 6 puncte. Sud-americanii nu vor renunța prea ușor la luptă, iar ambiția lor va conta enorm în fața unei echipe cu un lot plin de vedete.

La ce oră se joacă Germania – Paraguay și cine transmite la TV

Meciul Germania – Paraguay se dispută pe 29 iunie 2026, de la ora 23:30. În Romania, va fi transmis la tv pe Antena 1. Însă poate fi vizionat și online, prin intermediul platformei AntenaPLAY.

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Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea meciului Germania – Paraguay va juca în optimi cu una dintre Franța sau Suedia. Duelul respectiv va fi găzduit de Philadelphia , pe 5 iulie, de la ora 00:00.

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Cote pariuri Germania – Paraguay

Germania este cotată cu prima șansă contra Paraguayului. Pentru „1 solist”, nemții au primit cota de 1.36. Cei care vor selecta pronosticul „X”, vor avea în față cota de 5.25, în timp ce victoria sud-americanilor a primit cota de 8.30.

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  • 2.77 este cota SUPERBET pentru pronosticul „peste 2.5 goluri” la meciul Germania – Paraguay

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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