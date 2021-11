Steven Gerrard dă milităria jos din pod: dieta strictă pe care a impus-o la Aston Villa. Ce alimente au fost interzise

Sosit la Aston Villa, Steven Gerrard vrea să schimbe radical gruparea din Premier League. Din punct de vedere sportiv, dar și organizatoric, astfel că a venit cu reguli stricte, folosite și la Rangers FC.

”Standardele vor fi extrem de ridicate. Împreună cu echipa cu care am venit am avut parte la Rangers de o muncă de reconstrucție. Ne-am bucurat de succes și, cu siguranță, am lăsat echipa într-o situație mai bună. Intenția și țelul nostru este să facem acest lucru și aici. Și vom face asta muncind din greu și stabilind standarde înalte”, a spus Gerrard.

Codul de conduită al lui Steven Gerrard vizează și dieta

Fostul antrenor al lui Ianis Hagi spune că filosofia este a unui joc cu accent pe latura fizică. Și că are nevoie de fotbaliști capabili să dea totul și în ultimele minute, atunci când ”este cel mai greu, simți că-ți ard picioarele și-ți iese inima din piept”.

Și nu a neglijat vreun aspect în . Inclusiv dieta sportivilor. A conceput, alături de echipa de specialiști în științe sportive și nutriționiști, o listă de elemente interzise. Pe care a înaintat-o celor care gestionează cantina Bodymoor Heath a clubului. Și este valabilă pentru echipa de seniori, dar și pentru cele din academie. Ca și pentru cea feminină.

A interzis din start ketchup-ul, ca și alte sosuri, inclusiv maioneza. Dar și băuturile gazoase, sosurile, budincile și ciocolata caldă. A admis însă o excepție. Deserturile pot fi permise cu o zi înainte de meci, pentru a furniza carbohidrați pentru energie.

”Facilitățile și terenul de antrenament sunt de elită. Avem la dispoziție tot ceea ce ne trebuie pentru ca echipa să aibă succes. Sunt o mulțime de ingrediente pentru a intra în XI-ul meu de start și jucătorii vor afla asta.

Trebuie să ai mentalitatea potrivită și să mergi dincolo de lucrurile elementare. Să te străduiești să fii la cel mai înalt nivel, și cea mai bună versiune a ta din toate punctele de vedere”, a spus Gerrard.

Ce sunt alimentele junk food și ce probleme induc

Junk food este denumirea generică pentru alimente cu valoare nutritivă mică, care sunt bogate în calorii, grăsimi, zahăr, sare sau cafeină. Pot include chipsuri, prăjituri, cartofi prajiți, gumă, hamburgeri, hot dog, ca și sosurile adiacente. Dar și dulciuri precum bomboane, înghețata, sucuri.

Însă există și factori care pot include sau scoate alimente de pe această listă. Spre exemplu, o pizza cu blatul făcut din grâu integral și topping cu legume iese din categorie. În schimb, cerealele pentru micul dejun sunt sănătoase dacă sunt netratate industrial. Dar nu și în variantele pline cu dulciuri.

Problemele induse de alimentele incluse în această categorie este că acestea nu țin de foame. Și duc la supraalimentare. În plus, tind să înlocuiască alte alimente mai nutritive.

Din sucul acidulat, spre exemplu, nu se obțin nutrienții importanți oferiți de alte băuturi sănătoase, cum ar fi laptele, ceaiul verde sau sucul de portocale. În același mod, chipsurile și prajiturile pot înlocui fructele și legumele.

Stevie G este interesat de această temă de vreme lungă

Imediat după anunțul lui Gerrard s-a vorbit despre implementată de Antonio Conte la prima sa experiență în Premier League, la Chelsea. Atunci când a și cîștigat titlul.

Pe bună dreptate. Însă pentru Stevie G nu este o noutate. Are aproape un deceniu în spate de implicare în problema hrănirii sănătoase. Iar în 2012, cu prilejul Jocurilor Olimpice de la Londra, a trimis o către David Cameron, premierul de atunci, alături de un grup de specialiști condus de profesorul Terence Stephenson, președintele Colegiului Regal de Pediatrie și Sănătatea Copilului.

În acea scrisoare spunea că ”Jocurile Olimpice au fost deja pătate de statisticile rușinoase ale Regatului Unit privind obezitatea”. Și susținea menținerea în programa școlară a lecțiilor de gătit pentru copii.