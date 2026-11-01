Patronul lui AC Milan, în extaz după victoria cu Inter! Mesajul transmis de Gerry Cardinale după ce echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă în derby

ADVERTISEMENT

AC Milan a câștigat cu 3-1 în fața marii rivale Inter, într-un în care toate cele patru goluri au fost marcate în prima repriză. Succesul obținut pe San Siro a provocat o reacție puternică din partea lui Gerry Cardinale, patronul formației „rossonere”, care s-a declarat extrem de mulțumit de prestația echipei pregătite de Ruben Amorim împotriva „nerazzurrilor” lui Cristi Chivu.

Gerry Cardinale, în al nouălea cer după victoria lui AC Milan cu Inter: „Caracterul și rezistența au făcut diferența”

Omul de afaceri a transmis că victoria nu a venit întâmplător, ci a fost rezultatul atitudinii arătate de jucători într-un moment dificil. Cardinale a amintit și de problemele cu care s-a confruntat echipa în ultima perioadă, între care programul aglomerat și accidentările, și a subliniat că grupul trebuie să rămână unit pentru a continua pe aceeași direcție.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, acesta a vorbit pentru DAZN despre prestația echipei sale și a evidențiat determinarea fotbaliștilor pe durata celor 90 de minute. De asemenea, patronul lui AC Milan consideră că formația sa a demonstrat că are resursele necesare pentru a lupta pentru obiective importante.

„În această seară am văzut adevărata valoare a acestei echipe. Dacă rămânem uniți și ne sprijinim reciproc, vom reuși să câștigăm. Am avut parte de un program dificil și de prea multe accidentări, dar caracterul și rezistența au făcut diferența. Jucătorii nu au renunțat nicio clipă și au arătat de ce am avut mereu încredere în potențialul lor și în antrenor”, a transmis Cardinale după AC Milan – Inter 3-1.

ADVERTISEMENT

Cardinale are încredere totală în Ruben Amorim

Patronul americano-italian își exprimase sprijinul pentru Ruben Amorim chiar înaintea confruntării cu Interul lui . Într-o discuție cu jurnalistul Carlo Pellegatti, Cardinale a cerut unitate în jurul echipei și a spus că are convingerea că a făcut alegerea potrivită atunci când l-a numit pe portughez noul tehnician al echipei.

ADVERTISEMENT

Acesta a explicat că Amorim este implicat în toate aspectele activității echipei, de la pregătirea jucătorilor și până la relația cu aceștia. În plus, a susținut că a discutat individual cu fotbaliștii și că a simțit dorința lor de a câștiga.

ADVERTISEMENT

Victoria cu Inter a venit, astfel, ca un răspuns important după înfrângerea cu Bologna. Milan a ajuns la 21 de puncte și a urcat pe locul al patrulea în Serie A, în timp ce Inter a rămas la borna cu numărul 25, după primul eșec suferit în campionat în acest sezon. Formația lui Cristi Chivu riscă așadar să piardă prima poziție din clasament. Acest lucru se va întampla dacă Lazio obține un rezultat pozitiv în partida cu Cagliari.