Sport

Gertmonas a scăpat mingea în poartă! Debut de coșmar pentru fostul portar de la Universitatea Cluj

Edvinas Gertmonas (30 de ani) a fost cel mai bun portar din SuperLiga sezonul trecut și a prins un transfer în Elveția, la Servette. Debutul a fost însă unul de coșmar pentru lituanian
Cristian Măciucă
03.08.2026 | 13:34
Gertmonas a scapat mingea in poarta Debut de cosmar pentru fostul portar de la Universitatea Cluj
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Debut de coșmar pentru Gertmonas. Fostul portar de la U Cluj a scăpat mingea în poartă la primul meci pentru Servette. FOTO: X @ServetteFC
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Debut cu ghinion pentru Edvinas Gertmonas (30 de ani). Fostul portar de la U Cluj a comis o gafă uriașă la meciul de debut în tricoul elvețienilor de la Servette Geneva. Echipa sa a pierdut în deplasare cu FC Zurich, scor 1-2.

Edvinas Gertmonas, gafă imensă la debutul pentru Servette

Servette și FC Zurich s-au întâlnit în etapa a 2-a din campionatul Elevției. Meciul s-a jucat la Zurich și a fost câștigat de gazde cu scorul de 2-1. Edvinas Gertmonas, fostul goalkeeper al lui U Cluj, a contribuit din plin la acest rezultat. FC Zurich a deschis scorul în minutul 35, după o eroare uriașă a portarului lituanian. Valon Berisha, fostul mijlocaș al lui Lazio, a executat o lovitură liberă care nu părea să-i creeze probleme lituanianului.

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Deși era excelent poziționat, chiar pe traiectoria balonului, Gertmonas a scăpat inexplicabil mingea în poartă, iar gazdele au deschis astfel scorul. Mohamed Bangoura a dublat avantajul lui FC Zurich în minutul 79, iar Servette a reușit doar să reducă din diferență în prelungiri, prin Tiemoko Ouattara, care a înscris în minutul 90+1.

Gertmonas a fost portarul lui U Cluj în perioada martie 2024 – iulie 2026. El a ajuns în România liber de contract după despărțirea de Zalgiris. Tot liber a plecat și în această vară la Servette Geneva. În perioada în care a evoluat pentru U Cluj, Gertmonas a bifat 74 de apariții, a încasat 63 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 30 de partide. Momentan, Gertmonas este evaluat de transfermarkt.com la 1,4 milioane de euro.

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De ce a lipsit Gertmonas în prima etapă

Edvinas Gertmonas a debutat la Servette abia în etapa a doua și a ratat duelul de foc din prima etapă cu FC Basel. Atunci, poarta lui Servette a fost apărată de Besson. Motivul pentru care lituanianul nu a fost nici în lot la partida Servette – Basel 0-1 a fost o accidentare de ordin muscular. Fără punct după primele două etape, echipa lui Gertmonas speră să își ia revanșa în următoarea rundă, când, sâmbătă, 8 august, de la ora 21:30, va primi vizita lui Grasshoper Zurich.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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