Gest de fair-play făcut de Unai Simon după recordul bătut de Yann Sommer: „I-aș fi dat premiul lui!”

La finalul confruntării, Unai Simon, portarul ibericilor, a primit premiul de jucătorul meciului, iar acesta a mărturisit că i-ar fi dat premiul portarului elvețienilor.

Yann Sommer a apărat excepțional și împotriva Spaniei, salvând de altfel și două lovituri de la 11 metri, dar și împotriva Franței, unde, pe lângă paradele din timpul meciului, i-a apărat penalty-ul decisiv lui Kylian Mbappe.

Gestul de fair-play făcut de Unai Simon pentru Yann Sommer

Unai Simon a fost desemnat omul meciului , meci câștigat de iberici la loviturile de departajare. Totuși, portarul lui Athletic Bilbao a recunoscut că nu el ar fi meritat să primească trofeul pentru cel mai bun jucător de pe teren.

Acesta i l-ar fi dat lui Yann Sommer, goalkeeperul Elveției, care a reușit să își țină în viață echipa și după eliminarea lui Remo Freuler, din minutul 77.

Mai mult decât atât, Yann Sommer a fost și un factor important pentru calificarea Elveției în sferturile de finală ale EURO 2020, apărând multe mingi și împotriva campioanei mondiale Franța.

Yann Sommer a reușit să bată recordul de parade la un singur meci la un Campionat European, având nu mai puțin de 10 parade, conform statisticienilor de la ”WhoScored”.

Yann Sommer s-a simțit minunat la București

a vorbit despre istoria pe care a scris-o la București, dar și despre cum i s-a părut orașul și stadionul, fiind încântat de tot ce a găsit.

„Nu am văzut mult din oraș, dar sunt amintiri incredibile pentru mine și echipă, pentru Elvetia… am scris istorie la București… un stadion frumos, de asemenea.

După o perioadă lungă fără suporteri, am văzut emoțiile de la finalul meciului. Au meritat victoria, am făcut-o pentru ei.

Se simte incredibil, este unul dintre cele mai bune momente ale mele din carieră, e incredibil cum am jucat, cum am revenit în momentul în care am fost conduși de o echipă atât de bună precum este Franța. Sunt foarte mândru de această echipă.

Am spus de la început că nu contează ce se întâmplă în meci, vom merge până la final. Am avut o perioadă în a doua repriză când eram la pământ.

Franța a înscris două goluri, dar după asta am văzut că probabil ei au crezut că au câștigat meciul, și am avut această senzație, ne-am uitat la toți și ne-am spus:

‘Acum este momentul!’ Am revenit într-un mod incredibil și nu pot să spun mai mult, doar că este foarte frumos”, a spus Yann Sommer.