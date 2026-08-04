Sport

Gest de mare campion! Lionel Messi, donație uriașă pentru victimele incendiilor din Spania

Lionel Messi a donat 80.000 de euro pentru victimele incendiilor care au afectat grav Spania. Anunțul a fost făcut de președintele Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Alex Bodnariu
04.08.2026 | 22:47
Gest de mare campion Lionel Messi donatie uriasa pentru victimele incendiilor din Spania
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Lionel Messi, donație uriașă pentru victimele incendiilor
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Lionel Messi, gest de mare clasă. Superstarul argentinian și-a arătat solidaritatea față de cetățenii din Spania greu încercați după incendiile de vegetație care au lovit puternic Europa în ultimele săptămâni. Jucătorul lui Inter Miami a donat 80.000 de euro pentru reconstrucția zonelor afectate din Madrid.

Spania se confruntă cu incendii devastatoare

Incendiile din vestul regiunii Madrid au fost cele mai grave din ultimele decenii. Flăcările au mistuit peste 27.000 de hectare de teren, au afectat 17 localități și au dus la evacuarea sau izolarea a peste 55.000 de persoane. În urma dezastrului, aproximativ 100 de locuințe au fost distruse, iar alte câteva sute au suferit pagube importante.

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Autoritățile spaniole au lansat un amplu plan de reconstrucție pentru zonele afectate. Guvernul a anunțat ajutoare pentru familiile rămase fără locuințe, fonduri pentru refacerea infrastructurii și o platformă oficială prin care persoanele fizice și companiile pot face donații pentru victimele incendiilor.

Lionel Messi, donație uriașă pentru victimele incendiilor

Prin intermediul reprezentanților săi, Lionel Messi a luat legătura cu autoritățile din Madrid și a donat 80.000 de euro pentru sprijinirea procesului de reconstrucție. Anunțul a fost făcut de Isabel Díaz Ayuso, președintele Comunității Madrid, pe rețelele de socializare, unde i-a mulțumit public fotbalistului pentru implicarea sa.

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„Vreau să-i mulțumesc și să-i spun că madrilenii speră să-l primească în curând pentru a-i oferi aplauzele pe care le merită”, a transmis Isabel Díaz Ayuso în mesajul publicat pe platforma X, după confirmarea donației făcute de campionul mondial.

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Lionel Messi este recunoscut pentru implicarea sa în numeroase acțiuni caritabile de-a lungul carierei. Căpitanul naționalei Argentinei a sprijinit în repetate rânduri cauze umanitare prin intermediul fundației sale, iar donația făcută pentru victimele incendiilor din Madrid reprezintă un nou gest de solidaritate al unuia dintre cei mai mari fotbaliști din istorie.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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