Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după câteva secunde

Acțiunea greu de explicat făcută de Lamine Yamal, după ultimul meci. A postat o imagine cu artista Nicki Nicole, însă la scurt timp a dispărut de pe social media.
Alexa Serdan
24.10.2025 | 23:00
Lamine Yamal a șters o poză în care apărea cu iubita sa, Nicki Nicole. Sursa foto: Instagram.com
După ce FC Barcelona a câștigat partida cu Olympiacos, scor 6-1, Lamine Yamal a făcut un gest de neînțeles. Fotbalistul spaniol a publicat o poză cu iubita lui, cântăreața Nicki Nicole, și a sters-o după câteva secunde.

Lamine Yamal, gest de neînțeles în rândul fanilor

Lamine Yamal este unul dintre cei mai buni fotbaliști ai momentului. Starul de la Barcelona are doar 18 ani, însă a reușit să atingă performanțe uriașe până la această vârstă. Îi merge foarte bine inclusiv în planul sentimental.

Toată lumea știe că are o relație amoroasă cu artista Nicki Nicole, alături de care apare frecvent. Cu toate acestea, după victoria cu Olympiacos tânărul sportiv a recurs la o acțiune greu de explicat în rândul fanilor săi.

A postat o fotografie specială alături de frumoasa cântăreață și fratele său mai mic, dar nu a fost văzută de prea multe persoane. Se pare că tânărul jucător a luat decizia să o facă dispărută de pe rețelele de socializare, relatează Marca.

Prin urmare, fotbalistul celor de la Barcelona a șters imaginea în care iubita sa radia de fericire. Lamine Yamal nu a oferit nicio declarație în această privință, de o perioadă neavând nici măcar o imagine reprezentativă pe Instagram.

Ce a făcut Lamine Yamal în timpul meciului cu Olympiacos

Jurnalistul Javi Hoyos a reușit să realizeze o captură cu jucătorul de fotbal și Nicki Nicole. Gazetarul a urmărit meciul dintre Barcelona și Olympiacos, terminat cu scorul de 6-1. Lamine Yamal a marcat un gol în minutul 68.

Acesta susține că tânărul fotbalist a sărbătorit această victorie cu frumoasa sa iubită. Imediat ce a marcat în poarta adversă a trimis un sărut în tribune, care ar fi fost îndreptat chiar către cântăreața în vârstă de 25 de ani.

La rândul său vedeta a răspuns prinzându-l cu mâna. Gesturile dintre cei doi nu au fost trecute cu vederea de cei prezenți la meci. Cuplul dintre Lamine Yamal și Nicki Nicole este unul dintre cele mai discutate în prezent.

„Sunt foarte, foarte fericită în Barcelona. Adevărul este că simt afecțiunea din partea oamenilor și vreau să le mulțumesc pentru asta. Sunt foarte îndrăgostită, foarte fericită”, a spus la un moment dat artista argentiniană, conform goal.com.

În altă ordine de idei, la finalul lunii august starul de la Barcelona i-a oferit iubitei sale un cadou neașteptat. Nicki Nicole a primit un Ferrari roșu care valorează câteva sute de mii de euro, semn că relația este una solidă.

UEFA, criticată pentru pozele cu Lamine Yamal și Nicki Nicole

UEFA a publicat două fotografii cu Lamine Yamal la finalul meciului cu Olympiacos. Pozele au fost distribuite pe contul Champions League, de pe Instagram, starul de la Barcelona apărând alături de iubita sa, Nicki Nicole.

Imaginile au fost surprinse în zona băncilor de rezervă. Fanii au reacționat în număr foarte mare, mulți criticând această decizie. Internauții sunt de părere că nu ar trebui să se facă postări despre cupluri, ci despre fotbal.

„De ce UCL se concentrează pe acest aspect”, „Schimbați adminul”, „Postați despre fotbal, nu despre cupluri”, „Pagina UCL a devenit fanpage pentru Yamal”, „Zero sens”, „Jocul s-a terminat”. 

„De ce apare asta în evidența UEFA?”, „Ce rușine că pagina oficială a UCL publică asta” sau „Butonul Nu-mi place”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți la vederea pozelor cu Lamine Yamal și Nicki Nicole, postate de Champions League.

