Gest disperat al PNL Baia Mare! Foto. Cum i-a instruit pe Whatsapp soția candidatului Mircea Cîrț pe tinerii de partid să-l „terfelească” pe Cătălin Cherecheș

PNL își dorește să câștige cu orice preț Primăria Baia Mare, astfel că recurge la atacuri sub centură la adresa lui Cătălin Cherecheș, primarul din oraș care e favorit să câștige un nou mandat.

Potrivit Paginadetransilvania, pe grupul de Whatsapp al PNL Baia Mare, soția lui Mircea Cîrț dă indicații tinerilor din organizație să îl denigreze pe actualul primar Cătălin Cherecheș.

Tinerii ar fi fost scoși de pe grup după ce informația a ajuns publică în presă, iscând un adevărat scandal intern în cadrul organizației, potrivit actualmm.ro.

PNL instigă la denigrarea primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș

Așadar, Adriana Cîrț, soția candidatului PNL la postul de primar, le dă indicații „tinerilor de la gherilă” și îi învață unde să-l „lovească” pe Cherecheș. Tinerii sunt îndemnați să atace asfaltările care se desfășoară în oraș, aceste asfaltări fiind privite drept mită electorală de soția lui Cîrț.

Radu Ardelean, fost președinte al Tineretului Liberal din Baia Mare a avut o reacție foarte dură în urma dezvăluirilor din presă.

„ Când am fost președintele Tineretului Liberal in Baia Mare i-am protejat mereu pe tineri și i-am ținut departe de jocurile meschine ale unora care își vedeau propriul interes și voiau sa ii folosească doar ca masa de manevra. Ii înțeleg pe tinerii care au părăsit acest grup și cunoscându-i pe alții cred ca vor renunța și ei. Cu atât mai mult cu cât CEL este organizație de elevi (sub 18 ani majoritatea). Organizațiile de tineret din partide ar trebui sa pregătească noii lideri ai partidului nu niște “păpuși” in mâinile unor păpușari. Unii din acești “păpușari” au venit in partid doar pentru aceasta campanie, iar apoi se vor duce tot așa de repede cum au venit. Tinerii de azi au suficiente cunoștințe încât sa gândească și sa se exprime liberi fără a li se da texte construite sau sugestii. Campaniile vin și trec, oamenii de caracter rămân. Nu in ultimul rând, in oraș s-a lucrat mereu ceva. O administrație care tine la cetățeni își face datoria in fiecare zi nu se oprește in ultimul an de mandat pentru a nu fi acuzata de campanie. Trist ca se folosesc tinerii (mai ales minorii din CEL=clubul elevilor liberali) pentru jocurile murdare ale unora care au alte interese decât binele lor, al tinerilor”, a scris Radu Ardelean.

Jurnaliștii din Baia Mare menționează că nu au obținut în acest moment o reacție oficială din partea familiei Cîrț sau a personajelor implicate în scandal.

Mai mult, pe lângă grupul de tineri care au plecat din grupul de Whatsapp de bună voie, dezamăgiți de „indicații”, mai mulți oameni au fost dați afară din grup în urmă cu câteva minute, drept reacție la articolul publicat în presa din Maramureș. În continuare, reacția oficială se lasă așteptată, menționează sursele citate.

Mircea Cirț, patronul grupului de firme ATP Exodus, era un apropiat al primarului Cătălin Cherecheș, care i-a decernat inclusiv titlul de Cetățean de Onoare al muncipiului Baia-Mare, potrivit 2mmnews.ro.

În urma atacurilor sub centură primite de Cherecheș, atacuri neașteptate, rămâne de văzut care va fi relația dintre cei doi în viitor.

„Dragilor, înțeleg că au început asfaltări masive în Baia Mare. Rog tinerii de la gherilă să filmeze și să gândească mesaje de genul: ce nu s-a făcut în 4 ani se va face în luna de campanie? Așa se cumpără voturile?”, este mesajul scris de soția candidatului PNL la Primăria Baia Mare.