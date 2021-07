Gest emoționant al unui medaliat olimpic al României la Tokyo. Ce a făcut la finalul ceremoniei de premiere

Jocurile Olimpice de la Tokyo ofere momente care mai de care mai emoționate și deosebite, iar sportivii români sunt de asemenea în prim plan.

Mugurul Semciuc este unul dintre cei patru componenți ai bărcii de patru rame fără cârmaci, care a reușit masculin românesc, iar sportivul a celebrat momentul într-un mod unic.

Gest superb al lui Mugurel Semciuc pentru iubita sa, canotoarea Iuliana Mihai

Mugurul Semciuc are 33 de ani și este unul dintre eroii din barca de patru rame care a scris o nouă pagină din istoria canotajului românesc la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

În lipsa spectatorilor, numeroasa delegație a României la canotaj a făcut „galerie” înainte, în timpul și la finalul curselor. Printre susținătorii lui Mugurul Semciuc s-a numerat unul mai special. Este vorba despre iubita și colega sa, Iuliana Mihai, rezerva în lotul olimpic de canotaj.

La doar 22 de ani, Iuliana este una dintre marile speranțe ale canotajului românesc feminin, iar Mugurel Semciuc a ținut să facă un gest emoționant pentru iubita sa. La finalul ceremoniei de premiere, sportivul i-a dăruit Iulianei Mihai buchetul primit pe podium.

Iuliana Mihai, marea speranță a canotajului românesc

Iuliana Mihai a reușit alături de să termine pe locul patru la Campionatele Europene, în proba de dublu vâsle, probă la care Gianina Beleagă nu a putut lua startul din cazul problemelor grave de sănătate cu care s-a confruntat înainte de Jocurile Olimpice.

În așteptarea finalei colegelor sale de dublu vâsle, Iuliana a fost trup și suflet alături de Mugurel Semciuc, trăind la intensitate maximă cursa: „Astăzi am avut parte de cea mai frumoasă zi! Nu am crezut că voi trăi aceste sentimente vreodată, am plâns de fericire, nu doar eu, toți colegii și întregul staf”, a declarat tânăra sportivă la finalul cursei potrivit .

Cei doi visează acum mai departe către Jocurile Olimpce de la Paris, care vor avea loc peste doar trei ani și unde speră să urce amândoi pe podium de această dată: „Medalia a rămas la el, buchetul la mine. Mi-a spus după cursă că la Paris 2024 vrea să facem amândoi o poză, fiecare cu medalia sa la gât”, a mai spus bucuroasă canotoarea.

Cum s-au cunoscut Iuliana Mihai și Mugurul Semciuc

Iuliana Mihai și Mugurel Semciuc s-au cunoscut în cantonamentele de la lotul olimpic de canotaj și sunt împreună de mai bine de opt ani: „Suntem împreună de 8 ani, am crescut împreună, ne-am încurajat unul pe celălalt în cele mai grele momente. Medalia aceasta pentru mine înseamnă toată munca din ultimii ani”, a mai spus ea.

Pentru Iuliana, Mugurul este un exemplu și un model demn de urmat: „Sunt mândră că sunt prietena lui și mă bucur că am făcut parte din aceasta victorie. Succesul lui Mugurel mă motivează foarte mult. Îmi dau foarte mult curaj performanțele lui și îmi doresc să am parte și eu pe viitor de medalii strălucitoare”, a mai explicat sportiv pentru aceeași sursă.

Cei doi nu sunt singurul cuplu din canotajul românesc. Ionela, colega de parcă a Iulianei și Marius Cozmiuc sunt căsătoriți de mai bine de patru ani și .