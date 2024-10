Gest emoționant făcut de Darius Olaru la finalul meciului PAOK – FCSB 0-1! Totul s-a întâmplat sub ochii Peluzei Nord. Foto

Darius în duelul cu PAOK din Europa League. Căpitanul campioanei României a marcat, însă la scurt timp după startul reprizei secunde și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

Gest emoționant făcut de Darius Olaru la finalul meciului PAOK – FCSB 0-1! Totul s-a întâmplat sub ochii Peluzei Nord

La finalul meciului, . Jucătorii roș-albaștrilor, în frunte cu Darius Olaru, au mers în fața galeriei pentru a savura victoria istorică obținută chiar pe terenul lui PAOK.

Vizibil afectat de faptul că a fost eliminat, Darius Olaru a fost surprins de reporterul FANATIK în timp ce își îmbrățișează colegii. Primul pe care l-a luat în brațe a fost Octavian Popescu. Ulterior, căpitanul FCSB a fost consolat de Risto Radunovic.

Darius Olaru le-a mulțumit coechipierilor pentru că au reușit să mențină tabela blocată la 1-0. FCSB a stat impecabil în defensivă după eliminarea lui Olaru din minutul 56. Căpitanul campioanei României a răsuflat ușurat pentru că eliminarea în care a fost protagonist nu a influențat rezultatul de pe tabelă.

Darius Olaru va rata meciul cu Rangers din UEFA Europa League

Darius Olaru a încasat primul cartonaș galben în minutul 45+4. Neamțul Sascha Stegemann l-a avertizat pe căpitanul FCSB pentru un fault asupra unui adversar. Totuși, reluările TV au arătat ca intrarea lui Olaru nu a avut intensitate mare, însă reacția internaționalului român a fost una furioasă.

În minutul 56, Darius Olaru a căzut pe gazon după duelul cu un adversar. Deși arbitrul nu a fluierat fault, Darius Olaru a pus mâna pe minge, iar „centralul” a dictat henț. Mai mult decât atât, Stegemann i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Darius Olaru, care a fost trimis în tribune.

Astfel, Olaru va rata meciul cu Rangers care va avea loc joi, 24 octombrie, ora 22:00, pe Ibrox Stadium, în a treia etapă din Europa League. Reporterii FANATIK de la Salonic au surprins momentul în care, la vestiare, Darius Olaru îi explica unui membru al staff-ului FCSB că nu a vrut să pună mâna pe minge.

Prima reacție a lui Darius Olaru, după PAOK – FCSB 0-1: „Arbitrul a inventat acel cartonaș roșu”

Darius Olaru este de părere că arbitrul a greșit în momentul în care a scos din buzunar cartonașul roșu. Căpitanul roș-albaștrilor , care ar urma să lipsească o jumătate de an.

„A fost o seară nebună. Ne bucurăm că în final am câștigat. Sunt trei puncte mari pentru noi împotriva unei echipe bune, pe un teren greu. O seară dificilă, dar într-un final am obținut cele trei puncte.

Am inventat acest gol (n.r. – al lui Bîrligea), după arbitrul a inventat acel cartonaș roșu. Am mers 30-40m cu om în spate, m-a împins, iar când am picat pe minge mi-a dat galben foarte ușor, așa cum s-a întâmplat la primul cartonaș galben.

„Prezența lui Gigi Becali la Salonic a fost o motivație în plus”

La acea fază s-a accidentat și colegul meu foarte grav (n.r. – Lixandru). Mi-aș dori să nu fie adevărat ce am auzit, din ce am văzut e o accidentare destul de gravă. Sper să fie tare și sunt sigur că va reveni mai puternic.

A fost o motivație în plus pentru noi (n.r. – prezența lui Gigi Becali la Salonic). Vrem să-l avem tot timpul lângă noi, înseamnă foarte mult. Ne motivează doar prezența lui, sper cât de curând să vină cât mai des.

Ne face plăcere să fim alături de dânsul pentru că este o persoană importantă pentru tot fotbalul românesc, dar și pentru noi. Este alt nivel aici, este o competiție europeană, aici ne arătăm adevăratul nivel”, a declarat Darius Olaru, la TV Digi Sport.

Jucătorii de la FCSB, bucurie alături de suporteri după 1-0 cu PAOK