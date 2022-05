Gest emoționant în memoria lui Ion Dichiseanu. Simona Florescu și Ioana Dichiseanu, în focul pregătirilor

sunt ocupate săptămâna aceasta cu organizarea prima ediții a Festivalului de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu. Evenimentul are loc la Casa de Cultură Tudor Vornicu și ține trei zile. Festivalul debutează pe data de 20 mai, fix în ziua în care se împlinește un an de zile de când s-a stins din viață actorul.

Simona Florescu și Ioana Dichiseanu, festival în memoria lui Ion Dichiseanu

Simona Florescu și fiica ei, Ioana Dichiseanu, rodul iubirii cu regretatul actor Ion Dichiseanu, se află în focul pregătirilor unui festival, care îi este dedicat marelui actor.

”Dichi a murit în urmă cu un an. A trecut atât de repede și parcă ieri s-a întâmplat. E adevărat că anul acesta am fost prinse cu diverse activități. Am fost ocupate cu acest festival și cu un CD al lui Dichi, pe care vrem să îl lansăm acolo, la Adjud”, a declarat, pentru FANATIK, Simona Florescu.

”I-am făcut parastas de un an de zile”

Ion Dichiseanu s-a stins pe un pat de spital și, dacă la momentul respectiv, Simona Florescu și Ioana Dichiseanu au avut senzația că rugăciunile nu le sunt ascultate, mai târziu și-au dat seama cum au stat lucrurile.

”Sunt convinsă că și rugăciunile noastre l-au ajutat foarte mult. Am vorbit și noi cu diverși, cu preoți, cu energoterapeuți… La un moment dat, aveam sentimentul că rugăciunile noastre au fost în zadar.

Dar ele l-au ajutat foarte mult pe el să aibă lumină acolo, să fie liniștit și bine. I-am făcut parastas de un an de zile, pentru că noi, weekend-ul acesta vom fi la festival, la Adjud. Va fi ceva frumos, așa cum și-ar fi dorit el. Evenimentul ține trei zile”, a mai spus Simona Florescu.

Ioana Dichiseanu vine cu o surpriză

Ioana Dichiseanu, fata regretatului actor Ion Dichiseanu, a pregătit și o surpriză, o melodie specială pe care o va interpreta… împreună cu tatăl ei.

”O să cântăm, va fi și o surpriză, Ioana cu Dichi. Va fi ceva foarte frumos, cu piese de teatru, film, muzică, așa cum i-ar fi plăcut lui si cum era el, un actor polivalent, care știa să cânte, să danseze și în film și în teatru”, susține Simona Florescu, femeia cu care actorul s-a căsătorit la vârsta de 54 de ani.

Ion Dichiseanu a ajuns anul trecut la spital, din cauza unei infecții cu o baterie, care i-a provocat o pneumonie bilaterală. Ioana Dichiseanu a făcut acuații dure la adresa medicilor care i-au pus un diagnostic greșit.

Fosta soție a lui Ion Dichiseanu a închis școala de muzică

Simona Florescu ne-a dezvăluit că școala de muzică care a purtat numele lui Ion Dichiseanu a fost închisă atunci când a venit pandemia de coronavirus. Școala activa într-un locație pentru care se plătea chirie destul de mult, iar pandemia le-a stricat planurile.

Totuși, fosta parteneră de viață a regretatului actor speră că, în timp, poate va reuși să facă din nou o astfel de școală, în numele actorului Ion Dichiseanu.

”Școala de muzică am închis-o. Cu pandemia cine se mai ducea? Trebuia plătită chiria, dar nu se știe, pentru că lui Dichi i-a plăcut mult ideea aceasta cu școala de muzică și a insistat foarte mult să merg cu Ioana, să predăm. Ioana, actorie, iar eu să predau canto.

Poate la un moment dat avem mai mult timp, să mai crească și nepoțica mea, Anastasia, și să ne ocupăm personal de Școala Ion Dichiseanu”, susține Simona Florescu.

Din ce face bani Simona Florescu

Și vara aceasta, Simona Florescu se va afla pe litoralul românesc, unde îi va încânta pe cei care vor veni să îi ascult piesele. Interpreta spune că, în cei doi ani de pandemie, terasa de la malul mării la care a cântat a fost mai plină ca niciodată de turiști. La fel și anul acesta, de Paște și de 1 Mai.

”La vară voi cânta la terasă, la Afrodita, în Venus. În pandemie a mers mai bine ca niciodată. Era plin. Anul acesta de Paște și de 1 Mai, la fel. Înainte era plin doar când veneau invitații speciali. Acum terasa este plină în fiecare zi”, a mai spus Simona Florescu.

Nepoțica Anastasia are veleități artistice

Nepoțica actorului Ion Dichiseanu, Anastasia, va merge la școală, din toamnă, când va împlini 6 ani. Simona Florescu susține că fetița a moștenit veleități artistice de la bunicul ei și de la ea.

”Anastasia mai are puțin și merge la școală din septembrie, când va împlini și 6 ani. E un copil isteț. Și dacă mă întrebi despre veleitățile ei artistice, deocamdată pot spune că dansează foarte frumos și cântă.

Dar noi o lăsăm să facă ce și-ar dori ea. Nu este bine să forțezi lucrurile. Mulți își mutilează copiii să facă ce doresc ei și apoi sunt nefericiți că nu au făcut ce doresc ei”, a mărturisit Simona Florescu.

Ioana Dichiseanu, condusă de emoții: “Și Dichi avea emoții, chiar și la 87 de ani”

În ce o privește pe album cu muzică fado.

Tânăra intenționează să realizeze și un spectacol mare la Sala Palatului cu muzica fado, cu melodii din repertoriul cântărețelor Ana Moura, Amália Rodrigues și Marizza.

Simona Florescu mai spune că Ioana ar trebui să învețe să își stăpânească emoțiile și speră ca în timp să poată face acest lucru.

”Ioana este cu muzica fado, pregătește un album fado. De 1 Mai, doamna Rogozea de la Afrodita i-a spus să cânte și ea, ”măcar atunci când veniți la mama, să vă ascultăm și noi”. O va ajuta să își învingă emoțiile. Are emoții foarte mari. Și Dichi avea emoții, chiar și la 87 de ani.

Emoțiile ar trebui să fie constructive, dar ele câteodată sunt atât de mari, că nu ajută. Ne dorim ca Ioana să pregătească un concert mare cu muzică fado. Foarte bine i se potrivesc piesele acestea din repertoriul Anei Moura, Amália Rodrigues și Marizza”, a mărturisit Simona Florescu.

Celebra solistă Amália Rodrigues l-a invitat pe Dichi la ea acasă, când a fost acolo în turneu, în Portugalia. În tinerețe, Ion Dichiseanu și celebra cântăreață de origine portugheză au trăit o frumoasă poveste de dragoste.

Cu ani în urmă, relația lor era de notorietate în lumea mondenă bucureșteană, dar nu numai. În timp, cei doi au păstrat o relație frumoasă de prietenie.

Dar aceasta nu este singura vedetă internațională cu care s-a iubit actorul român. Când era mai tânăr, Ion Dichiseanu a trăit o poveste de dragoste la fel de frumoasă și cu celebra cântăreață de origine spaniolă, Sarita Montiel.

Simona pregătește o melodie cu Raoul

În ce o privește pe Simona, ea pregătește o melodie alături de Raoul. Solista povestește și cum s-a născut colaborarea cu Rareș Borlea, alias Raoul. ”Pregătim o piesă compusă de el, dar avem piesa aceasta, apoi facem și un duet. Cântăm și la mare împreună și așa s-a născut și această colaborare”, povestește