Gest extraordinar făcut de Adidas după ce Toni Kroos și-a anunțat retragerea. Video

. Mijlocașul central de la Real Madrid va pune capăt astfel unei cariere fabuloase în care a câștigat aproape toate trofeele posibile.

Toni Kroos se va retrage după EURO

Decizia lui Toni Kroos a venit pe neașteptate. Fotbalistul a avut evoluții remarcabile în ultimele meciuri la Real Madrid, fiind intens lăudat de presa iberică pentru vitalitatea de care dă dovadă, deși are 34 de ani. Fotbalistul vrea cel mai probabil să se retragă în glorie, de ce nu, după încă un trofeu Champions League și poate un titlu european cu Germania.

ADVERTISEMENT

Ghete noi pentru Kroos, cu ocazia retragerii din fotbal

Simplitatea lui Kroos a fost extrem de apreciată de fanii fotbalului în ultimii ani. Fotbalistul nu a ieșit niciodată în evidență. Un lucru caracteristic acestuia a fost folosirea ghetele albe de la Adidas pe toată durata carierei sale.

Sponsorul a luat decizia de a-i aduce un omagiu mijlocașului german. Adidas a lansat o pereche de ghete personalizate care au ca scop celebrarea carierei impresionante a lui Toni Kroos. Ediția va fi una limitată, tot în culoarea albă. Ele vor avea anumite detalii. Sloganul va fi: „One Last Time” (Pentru ultima dată).

ADVERTISEMENT

1 MORE TIME 🤍 — adidas Football (@adidasfootball)

Kroos va încălța noile ghete la meciul de sâmbătă împotriva celor de la Betis și le va purta și la turneul final din Germania. Fotbalistul speră ca aceste încălțăminte să fie talismanul norocos de care are nevoie țara sa pentru a ridica trofeul Campionatului European.

. Mijlocașul german a câștigat 5 trofee Champions League, 4 cu Real Madrid și unul cu Bayern Munchen, 4 titluri în La Liga, 3 în Bundesliga și o Cupă Mondială în 2014.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Toni Kroos:

”17 iulie 2014 – ziua prezentării mele la Real Madrid, ziua care mi-a schimbat viața. A fost începutul unui nou capitol la cel mai mare club din lume. După 10 ani, la finalul acestui sezon, acest capitol se va sfârși.

Nu voi uita niciodată această perioadă de succes. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au primit cu brațele deschise și au avut încredere în mine.

ADVERTISEMENT

În special, vreau să vă mulțumesc vouă, suporterilor lui Real Madrid, pentru afecțiunea pe care mi-ați arătat-o încă din prima zi. De asemenea, această decizie înseamnă încheierea carierei mele de fotbalist în această vară, după EURO.

Am spus mereu: Real Madrid va fi ultima echipă la care voi juca. Sunt fericit și mândru că am luat această hotărâre la timpul potrivit și am ales eu când să se termine. Ambiția mea a fost mereu să-mi închei cariera când sunt încă în top”.