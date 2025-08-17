News

Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret”

O mamă a fost criticată după ce a donat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice, pentru a fi hrană pentru prădătorii din captivitate. De ce a recurs femeia la un asemenea gest.
Claudia Şoiogea
17.08.2025 | 15:30
Gest extrem facut de o mama Femeia a dat poneiul fiicei sale unei gradini zoologice pentru a fi mancat de lei Nu am niciun regret
O mamă a donat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice. Sursa foto: Pixabay

O mamă a recurs la un gest extrem, care sigur nu a fost pe placul fiicei sale. Femeia a decis să trimită poneiul micuței unei grădini zoologice, acolo unde animalul a fost mâncat de lei. Surprinzător sau nu, femeia a declarat că nu are niciun regret.

O mamă a donat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice

În urmă cu câteva zile, o grădină zoologică din Danemarca a făcut un apel către toți vizitatorii săi și nu numai. Reprezentanții le-au cerut celor care au animale de companie să le doneze grădinii zoologice, pentru a deveni hrană pentru prădători. Primele donații deja au început să apară.

Printre persoanele care au recurs la un asemenea gest se numără și Pernille Sohl. Femeia a decis să trimită Grădinii Zoologice din Aalborg chiar poneiul fiicei sale. În urma unei astfel de decizii, femeia a primit un val de reacții negative, însă susține că nu regretă deloc alegerea făcută.

Pernille Sohl a recunoscut că este foarte împăcată cu decizia de a trimite poneiul fiicei sale grădinii zoologice din Danemarca. Gestul nu a venit de nicăieri, ci a fost motivat de faptul că animalul se îmbolnăvise. În loc să îl ducă la un medic veterinar, femeia a crezut că este mult mai bine ca poneiul să devină hrană pentru lei.

Animalul a devenit hrană pentru prădătorii din captivitate

Grădina Zoologică din Aalborg este una dintre cele mai populare atracții turistice din Danemarca. Aceasta găzduiește peste 1.500 de animale din 126 de specii, iar recent, a lansat o campanie pentru a asigura hrana prădătorilor din captivitate.

Pernille Sohl a declarat pentru The Times că gestul ei a fost catalogat de mulți drept „dramatic și bizar”. Femeia susține că animalele trimise la zoo oricum ar avea parte de aceeași soartă, așa că este mai bine să devină hrana prădătorilor.

„Nu am niciun regret. Poate sună dramatic și bizar să fii de acord ca prădătorii de la zoo să fie hrăniți cu animalul tău de companie. Ele oricum urmează să fie sacrificate și nu sunt în viață atunci când sunt date prădătorilor.”, a spus femeia, pentru sursa menționată.

Zeci de persoane și-au donat animalele de compania pentru a hrăni prădătorii de la Grădina Zoologică Aalborg

Oamenii din Danemarca au fost foarte receptivi la apelul făcut de Grădina Zoologică Aalborg. În timp ce unii și-au donat animalele de dragul ciclului vieții, alții au făcut-o din considerente financiare. Potrivit lor, sunt mult prea mari costurile de ridicare a unui animal mort.

Potrivit reprezentanților grădinii zoologice, Sohl nu este singura mamă care a decis să recurgă la un asemenea gest. De când a făcut apelul și până în prezent, Grădina Zoologică Aalborg a primit sute de animale. Printre acestea se numără 22 de cai, 18 porcușori de Guineea, 53 de găini și 137 de iepuri.

În schimbul fiecărui animal donat, donatorii primesc o reducere fiscală. Mai exact, cei care donează animale mari primesc 5 coroane daneze/ kg, iar cei care donează animale de mici dimensiuni primesc 100 de coroane daneze.

Într-o postare făcută în mediul online, reprezentanții grădinii zoologice au declarat că toate animalele sunt eutanasiate de personal instruit înainte de a ajunge hrana prădătorilor. Ba mai mult, animalele donate întregi asigură că nu se risipește nimic.

Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
