Gest fără precedent al lui Ion Țiriac. Ce cadou a pregătit pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la Montreal: ”Pe 18 iulie îi dau cheile”

În urmă cu aproape 50 de ani, în Canada, la Montreal, s-a petrecut momentul care a schimbat definitiv istoria sportului. Nadia Comăneci, o fetiță de 14 ani din România, obținea primul 10 olimpic din istoria gimnasticii. Într-un an 2026 dedicat total ”Zeiței de la Montreal”, Ion Țiriac i-a pregătit un cadou fabulos marii noastre campioane.
Într-o carieră impresionantă, Nadia Comăneci a câștigat un total de 9 medalii olimpice: 5 de aur, 3 de argint și una de bronz. Aceste distincții au venit la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 și Moscova 1980. Pe lângă acestea, ea a mai obținut numeroase alte medalii de aur și clasări pe podium la Campionate Mondiale și Europene.
Deși trăiește în Statele Unite ale Americii de peste 35 de ani, unde a fugit în noiembrie 1989, cu o lună înainte de căderea regimului comunist, Nadia Comăneci nu a uitat niciodată de România, așa cum nici românii nu au uitat-o. De altfel, în iulie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca ”Anul Nadia Comăneci”. Țara noastră marchează împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanțe ale gimnastei române la cea de-a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, desfășurate în 1976, la Montreal.
O jumătate de veac de la prima notă de 10 din gimnastica mondială este celebrată așa cum se cuvine și de Ion Țiriac. Miliardarul român a anunțat un cadou fabulos pe care i-l pregătește Nadiei. Chiar pe 18 iulie 2026, în ziua când se împlinesc cei 50 de ani de la momentul Montreal, ”Zeița” noastră va primi niște chei. Nu de la o mașină sau o casă, ci de la o sală.
Țiriac dezvăluie că 90% din investiție sunt banii săi. ”(n.r. o ridicați din banii dumneavoastră?) Păi din banii cui să faci, că aici dacă ceri un leu cuiva… N-am vrut să fac ‘Dați un leu pentru Ateneu’ pentru că făceam o treabă care nu era ca lumea. Dar am scris unor mari aici și bănci și nu știu ce, când îmi vine rândul pe 18 iulie când e sărbătoarea Nadiei și-i dăm cheile de la sală, o să menționez bineînțeles Fundația Țiriac și avem unul-doi poate trei parteneri.
(n.r. Sponsori) Eu îi numesc parteneri, nu sponsori, pentru că am făcut-o împreună. Da, Fundația Țiriac plătește 90%, restul să vedem cine plătește și nu știu ce. Dar o facem și facem ceva care deocamdată nu există din nou în România. Și numai pentru copii”, spune Țiriac, conform gsp.
Nadia Comăneci va avea parte și de o statuie în România. Tot Ion Țiriac este de ”vină” pentru ea. Lucrările la bustul legendarei noastre gimnaste au debutat în urmă cu o jumătate de an. ”Am început-o acum șase, șapte luni cu o companie spaniolă. Am cumpărat de la ei multe bronzuri superb făcute. Unde e problema la statuia Nadiei? Că primul ei zece a fost la paralele. Ea când iese de pe paralele, cabrată, e cea mai tare fotografie de sport din lume. Cum faci să o legi pe Nadia de paralele? Într-o statuie unu la unu. O statuie de 150 de kile?! Au găsit metoda spaniolii”, dezvăluie Țiriac.
Pentru această statuie, Ion Țiriac a fost recent în China. În Europa, pentru o astfel de statuie, ar fi achitat sute de mii de euro. Asiaticii o construiesc la câteva zeci de mii și ”mai bine”, spune omul de afaceri. ”Fiind în China m-au trecut apele reci când am văzut ce fac ăia. I-am pus să mi-o facă mai mult de unu la unu, ci cu jumătate mai mare. (n.r. Cât costă o statuie, aproximativ?)Câteva sute de mii în Europa, câteva zeci de mii în China. Lucrează extraordinar de ieftin și dacă nu mai bine”, a mai spus Țiriac, pentru sursa citată.
Luni, 20 aprilie, în anul în care se împlinesc 50 de ani de când a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă recompensată cu un premiu Laureus. Distincția a fost anunțată de gimnasta Simone Biles, iar trofeul i-a fost înmânat româncei de către soțul ei, fostul gimnast Bart Conner.
”Când a trebuit să concurez la paralele, nu m-am simțit chiar atât de nesigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Mai ales venind din partea dumneavoastră, care m-ați salvat. Aș spune că este aniversarea celor cinci note de 10 perfecte, pentru că 50 de ani pare o perioadă atât de îndepărtată. Eram doar o fetiță care își urma pasiunea. 17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul”, a spus Nadia.