Gest fără precedent al lui Ion Țiriac. Ce cadou a pregătit pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la Montreal: ”Pe 18 iulie îi dau cheile”

În urmă cu aproape 50 de ani, în Canada, la Montreal, s-a petrecut momentul care a schimbat definitiv istoria sportului. Nadia Comăneci, o fetiță de 14 ani din România, obținea primul 10 olimpic din istoria gimnasticii. Într-un an 2026 dedicat total ”Zeiței de la Montreal”, Ion Țiriac i-a pregătit un cadou fabulos marii noastre campioane.

Ce cadou va primi Nadia Comăneci de la Ion Țiriac, la 50 de ani de la Montreal: ”Pe 18 iulie îi dau cheile”

Într-o carieră impresionantă, Nadia Comăneci a câștigat un total de 9 medalii olimpice: 5 de aur, 3 de argint și una de bronz. Aceste distincții au venit la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 și Moscova 1980. Pe lângă acestea, ea a mai obținut numeroase alte medalii de aur și clasări pe podium la Campionate Mondiale și Europene.

Deși trăiește în Statele Unite ale Americii de peste 35 de ani, unde a fugit în noiembrie 1989, cu o lună înainte de căderea regimului comunist, Nadia Comăneci nu a uitat niciodată de România, așa cum nici românii nu au uitat-o. De altfel, în iulie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca ”Anul Nadia Comăneci”. Țara noastră marchează împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanțe ale gimnastei române la cea de-a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, desfășurate în 1976, la Montreal.

este celebrată așa cum se cuvine și de Ion Țiriac. Miliardarul român a anunțat un cadou fabulos pe care i-l pregătește Nadiei. Chiar pe 18 iulie 2026, în ziua când se împlinesc cei 50 de ani de la momentul Montreal, ”Zeița” noastră va primi niște chei. Nu de la o mașină sau o casă, ci de la o sală.

Țiriac dezvăluie că 90% din investiție sunt banii săi. ”(n.r. o ridicați din banii dumneavoastră?) Păi din banii cui să faci, că aici dacă ceri un leu cuiva… N-am vrut să fac ‘Dați un leu pentru Ateneu’ pentru că făceam o treabă care nu era ca lumea. Dar am scris unor mari aici și bănci și nu știu ce, când îmi vine rândul pe 18 iulie când e sărbătoarea Nadiei și-i dăm cheile de la sală, o să menționez bineînțeles Fundația Țiriac și avem unul-doi poate trei parteneri.

(n.r. Sponsori) Eu îi numesc parteneri, nu sponsori, pentru că am făcut-o împreună. Da, Fundația Țiriac plătește 90%, restul să vedem cine plătește și nu știu ce. Dar o facem și facem ceva care deocamdată nu există din nou în România. Și numai pentru copii”, spune Țiriac, conform .

Țiriac i-a pregătit Nadiei și o statuie

Nadia Comăneci va avea parte și de o statuie în România. Tot Ion Țiriac este de ”vină” pentru ea. Lucrările la bustul legendarei noastre gimnaste au debutat în urmă cu o jumătate de an. ”Am început-o acum șase, șapte luni cu o companie spaniolă. Am cumpărat de la ei multe bronzuri superb făcute. Unde e problema la statuia Nadiei? Că primul ei zece a fost la paralele. Ea când iese de pe paralele, cabrată, e cea mai tare fotografie de sport din lume. Cum faci să o legi pe Nadia de paralele? Într-o statuie unu la unu. O statuie de 150 de kile?! Au găsit metoda spaniolii”, dezvăluie Țiriac.

Pentru această statuie, Ion Țiriac a fost recent în China. În Europa, pentru o astfel de statuie, ar fi achitat sute de mii de euro. Asiaticii o construiesc la câteva zeci de mii și ”mai bine”, spune omul de afaceri. ”Fiind în China m-au trecut apele reci când am văzut ce fac ăia. I-am pus să mi-o facă mai mult de unu la unu, ci cu jumătate mai mare. (n.r. Cât costă o statuie, aproximativ?)Câteva sute de mii în Europa, câteva zeci de mii în China. Lucrează extraordinar de ieftin și dacă nu mai bine”, a mai spus Țiriac, pentru sursa citată.

Nadia Comăneci, premiată la Oscarurile sportului, Premiile Laureus, de la Monte Carlo

Luni, 20 aprilie, în anul în care se împlinesc 50 de ani de când a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, . Distincția a fost anunțată de gimnasta Simone Biles, iar trofeul i-a fost înmânat româncei de către soțul ei, fostul gimnast Bart Conner.

”Când a trebuit să concurez la paralele, nu m-am simțit chiar atât de nesigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Mai ales venind din partea dumneavoastră, care m-ați salvat. Aș spune că este aniversarea celor cinci note de 10 perfecte, pentru că 50 de ani pare o perioadă atât de îndepărtată. Eram doar o fetiță care își urma pasiunea. 17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul”, a spus Nadia.