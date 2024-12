Gest frumos făcut de Laszlo Dioszegi înainte de Sepsi – Rapid: „Singuri împotriva tuturor!”

Mai exact, patronul lui Sepsi le-a făcut un tort special giuleștenilor, cu siglele ambelor echipe și cu mesajul „Singuri împotriva tuturor”, care era scris atât în română, cât și în maghiară.

Laszlo Dioszegi a făcut un gest frumos înaintea confruntării dintre Sepsi și Rapid, oferindu-le giuleștenilor un tort, prin care să arate legătura bună dintre cele două cluburi.

Patronul covăsnenilor a făcut calculele de intrare în play-off la FANATIK SUPERLIGA: „Pentru noi e foarte, foarte important, deci vă dați seama dacă am reuși, ipotetic sau teoretic, să vorbim că dacă putem să câștigăm, o să fie 4 puncte între noi și Rapid, ceea ce ar fi bun.

Dar mai sunt destule etape până la sfârșit, deci eu nu exclud din această ecuație nici pe Oțelul Galați, care are cu 3 puncte mai puțin decât noi și încă nu sunt scoși din cărți. Eu așa consider că 9 echipe sunt cele care luptă pentru play-off”.

„E o luptă destul de strânsă!”

„Este o luptă destul de strânsă și vedem dacă reușim din cele 3 meciuri pe care le avem până la sfârșitul anului să acumulăm, să spun, 5 puncte, atunci o să pornim și noi cu șanse mai departe.

Dacă nu reușim să strângem minim 5 puncte, atunci o să fie foarte greu anul viitor, în ianuarie, să mai emitem pretenții. Ăsta ar fi minimum pe care ar trebui să-l strângem ca să putem să mai visăm și mai departe”, .

„Dar avem două meciuri acasă și, dacă am reuși să le câștigăm pe amândouă, atunci ar fi un bonus. Sincer vă spun cel mai mult mă sperie, în momentul de față, meciul de astăzi cu Rapid!

Chiar acum am venit de la club, am văzut terenul, este extraordinar, s-a dus zăpada. Deci noi am dat drumul la sistemul de degivrare încă de vreo 3 zile iarăși și nu e pic de zăpadă pe teren.

Iar de jur împrejur e zăpada de 3-4 centimetri și terenul arată foarte, foarte bine. Rapidul e o echipă foarte bună și cred că o să fie un meci plăcut și sperăm că vom reuși să și câștigăm”, a mai spus Laszlo Dioszegi.