Gest grotesc în Cupa Ligii Angliei! Fotbalist eliminat după ce și-a lovit intenționat adversarul în vârstă de 17 ani în stomac: „Un idiot”. Video

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Bolton Wanderers a cedat la limită pe terenul celor de la Sheffield Wednesday, scor 0-1, și fost eliminată prematur din , încă din primul tur al competiției. Principalul motiv care a dus la acest eșec a fost eliminarea lui Xavier Simons (23 de ani), care și-a lăsat echipa în 10 încă din debutul actului secund, după un gest grotesc comis asupra lui Harry Gray, fotbalistul gazdelor în vârstă de numai 17 ani.

Huliganism în Cupa Ligii Angliei! Un tânăr de 17 ani, lovit intenționat cu pumnul în stomac de către adversar

Incidentul s-a petrecut în minutul 56 al întâlnirii de pe Hillsborough Stadium, moment în care cele două echipe se aflau la egalitate, 0-0. Protagoniștii episodului tensionat au fost Xavier Simons (Bolton) și Harry Gray (Sheffield Wednesday). Acesta din urmă l-a tras de tricou pe adversarul său, moment în care Simons s-a enervat și a reacționat extrem de dur, lovindu-l cu pumnul în stomac.

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Xavier Simons sent off for punching 17 year old Harry Gray in the stomach… 🟥 — Championship Terrace Talk (@ChampionshpTalk)

Ulterior, spiritele s-au încins și a început o adevărată încăierare între fotbaliștii prezenți pe teren. Arbitrul de centru, Elliot Bell, a intervenit pentru a calma situația și cel care a avut cel mai mult de suferit a fost Simons, care a văzut cartonașul roșu și astfel a fost eliminat. Gestul său grotesc avea însă s-o coste calificarea pe Bolton, care a rezistat în inferioritate numerică mai puțin de un sfert de oră, dat fiind faptul că în minutul 70, gazdele au marcat golul victoriei prin Jamal Lowe.

Xavier Simons, pus la zid în mediul online după gestul grotesc din Cupa Ligii Angliei!

Imediat după încheierea partidei, șocați fiind de gestul nesportiv al lui Simons care a dus, în cele din urmă, și la eliminarea favoriților lor, fanii lui Bolton l-au asaltat cu critici pe fotbalistul englez pe rețelele de socializare. „Ce idiot! Ar trebuie să primească o suspendare dură, nu avem nevoie de așa ceva” sau „Doamne, cât de patetic poate fi? Ce a rezolvat cu acea reacție de huligan?” sunt doar două dintre replicile suporterilor echipei lui Steven Schumacher la adresa lui Simons.

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Până în momentul de față, Comisia de Disciplină nu a oferit verdictul în ceea ce privește numărul de etape de suspendare pe care fotbalistul lui Bolton îl va primi, însă cert este că acesta nu va fi pe teren la partida cu Preston din Championship, al doilea eșalon al , duel ce va avea loc sâmbăta viitoare, 15 august.