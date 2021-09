Gest impresionant al lui Alex Mitriță. Un puști a plâns când a auzit că s-a transferat în Grecia. Video

Alexandru Mitriță va evolua pentru formația antrenată de , PAOK Salonic, asta deși fotbalistul a avut o ofertă concretă și de la Universitatea Craiova. Totuși, clubul de care aparține, New York FC, a decis să-l împrumute pe „Mitri” în Grecia.

ADVERTISEMENT

Fostul căpitan al Științei a lăsat de înțeles că și-ar fi dorit să evolueze în Bănie, dar lucrurile n-au depins în totalitate de el, astfel că Răzvan Lucescu va beneficia de serviciile lui Alexandru Mitriță. Jucătorul ar putea reprezenta și o soluție pentru în meciurile de luna următoare.

Gestul impresionant al lui Alexandru Mitriță pentru un puști care a început să plângă în momentul în care a auzit că nu vine la Universitatea Craiova

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, care îi este și naș lui Alexandru Mitriță, l-a dorit cu insistență pe fotbalist, dar a recunoscut că este destul de greu să poată să-l aducă pe internaționalul român acasă. Faptul că nu l-a putut împrumuta pe Mitriță de la New York FC le-a provocat o mare tristețe suporterilor Științei.

Într-o postare pe contul său oficial de socializare, Alex Mitriță l-a căutat pe un puști care început să plângă în momentul în care tatăl său i-a spus că acesta nu va evolua pentru . „Ăsta cine e? E Mitriță,” a întrebat tânărul fan al Universității pe tatăl său, în momentul în care priveau știrile la televizor. „Nu, tati, i-auzi, Mitriță va juca în Grecia,” i-a răspuns adultul. În acel moment, puștiul a început să plângă și să urle.

ADVERTISEMENT

Gestul l-a impresionat pe Mitriță. „M-am simțit extrem de emoționat la vederea acestui clip și vreau să aflăm împreună cine este acest băiețel. Tricoul meu de joc va ajunge la el și sper ca lacrimile să îi dispară de pe obraji,” a postat fotbalistul. Oamenii care îl urmăresc pe fostul căpitan al Craiovei l-au ajutat, astfel că Mitriță a revenit cu un mesaj în care a anunțat că a vorbit cu puștiul pe un apel video.

„Mă bucur să văd copii fericiți în general, dar el e special și vreau să-l împărtășesc cu voi. Un zâmbet valorează cât o mie de cuvinte și sunt fericit că pot să îl ofer prin cele mai mici gesturi. Voi m-ați ajutat să îl găsesc și tricoul meu ajunge la el. Mulțumesc,” a scris Alexandru Mitriță.

Fostul star al Craiovei a fost împrumutat la PAOK Salonic: „Stau la mâna celor de la New York”

Marele vis al Olteniei în această perioadă de transferuri s-a năruit pentru moment. Alexandru Mitriță era cel mai așteptat jucător la Universitatea Craiova. Speranțele au crescut în momentul în care „Mitri” a început să se antreneze sub comanda lui atunci când a fost acasă, la Craiova.

ADVERTISEMENT

Din păcate pentru olteni, PAOK s-a înțeles cu New York FC, astfel că Mitriță va străluci în tricoul alb-negru: „Eu sunt la mâna celor de la New York. Ştiţi foarte bine sentimentele mele pentru această echipă, dar aparţin de New York.

Agentul meu vorbeşte cu ei (n.r. oficialii lui New York City).Nu aş putea să refuz o ofertă ca aceasta, îl cunosc şi pe Mister (n.r. întrebat de oferta lui Răzvan Lucescu pentru un transfer la PAOK). Mai am contract cu New York şi decid în privinţa mea.

L-am avut pe Mister (n.r. Laurenţiu Reghecampf) şi în Arabia Saudită, e un antrenor foarte bun şi eu mi-aş dori să lucrez cu el, dar momentan stau la mâna celor de la New York,” a declarat Mitriță pentru FANATIK.