Gest impresionant al super campionului David Popovici pentru sportivii ucraineni. ”E un iad acolo. Fiecare pleacă unde apucă”

Performanțele sportive ale înotătorului David Popovici au făcut înconjurul lumii. Impresionat de drama prin care trec sportivii ucraineni refugiați din propria țară după invazia Rusiei, dinamovistul s-a mobilizat și le-a oferit sprijin.

David Popovici, mărturii din iadul din Ucraina

La doar 17 ani, înotătorul demonstrează lumii întregi că vârsta nu este un impediment atunci când vrei să-ți ajuți semenii, chiar dacă unii dintre ei i-ar putea fi adversari.

David are mulți prieteni în Ucraina și a fost impresionat de mărturiile sportivilor din țara vecină, după ce armata Rusiei a invadat Ucraina și a declanșat un război perfid, în care mii de oameni nevinovați sunt uciși.

”Am vorbit cu ei și îmi spuneau că e rău, că e ca un iad acolo și că vor să plece cât mai repede! Fiecare pleacă unde apucă și unde crede că îi este mai bine”, a povestit David Popovici.

Dinamovistul a demarat o acțiune de mobilizare a oficialilor Federației Române de Natație și Pentatlon Modern alături de care au făcut demersurile necesare pentru ca sportivii ucraineni refugiați în țara noastră să aibă condiții decente de pregătire.

”Am reușit să le oferim unor sportivi din Ucraina abonamente la sală, suplimente și tot ce ține de activitatea sportivă pe care noi o cunoaștem la noi în țară și de care ei au fost rupți brusc.

Aș vrea să mulțumesc Federației Române de Natație și Pentatlon Modern că au ajutat la gestionarea, organizării a tot ce se află în spatele mișcării acesteia”, spune David Popovici, locul 4 în finala probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Gestul lui David nu i-a luat prin surprindere pe cei care îl cunosc. Antrenorul Adrian Rădulescu spune că pentru sportivul lui ”a ajuta” este ceva firesc și natural.

”E în obiceiul lui să ajute și cred că dacă noi am fi fost în situația lor, ne-am fi dorit aceeași reacție din partea sportivilor din Ucraina. David dispune de popularitate și ar fi beneficiat de ajutorul unei alte țări în ceea ce privește pregătirea.

Acesta este și motivul pentru care vrea să se folosească de numele lui pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie”, explică Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici.

David Popovici a renunțat la tot pentru a-și împlini visul de a deveni campion olimpic

Sportivul legitimat la CS Dinamo mărturisește că este atât de focusat pe antrenamente încât nu mai are timp nici pentru ieșiri cu prietenii. Nici pe rețelele de socializare nu mai este activ. , așa cum a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK, într-un interviu eveniment.

”Am vrut să iau o pauză și să nu mă focusez pe nimic altceva în afară de antrenamente și de înot. Am luat o pauză și de la social media, am luat pauză de la orice fel de interviu, de interacțiune.

Sincer, nu prea mai am timp de nimic, mă mai plimb cu bicicleta sau mai ies cu prietenii, dar nu prea am timp nici de aceste activități. Nu mă supăr, pentru că știu la ce m-am înhămat.

Doar duminica nu mă antrenez. Chiar dacă am avut o săptămână grea, de multe ori mă plictisesc extrem de tare și îmi dau seama că nu pot să adorm dacă știu că nu am făcut puțin efort. Rutina aceasta o am în sânge și trebuie să fac ceva, să ies cu bicicleta, să obosesc, să merg să înot puțin”, a punctat David.

Ce urmează pentru David Popovici

Dacă 2021 a fost anul în care a reușit să atragă atenția asupra lui, prin rezultatele excepționale pe care le-a avut, 2022 se anunță la fel de încărcat.

Acesta , una dintre ele fiind chiar în România, la Otopeni, în luna iulie, Campionatului European de Juniori la înot.

La prima competiție internațională la care a participat în acest an, Multinations Junior Swimming Meet, de la Kranj din Slovenia, David Popovici s-a întors acasă cu 7 medalii, dintre care 6 de aur și una de argint.