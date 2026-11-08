Gest impresionant făcut de Roger înainte de FCSB – Corvinul!

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Roger fusese suspendat de comisii timp de două sezoane din cauza unei datorii față de CFR Cluj. Era vorba despre 38.000 de euro, însă cele două părți s-au înțeles în cele din urmă și suspendarea a fost ridicată. A contat și faptul că Roger a fost dispus să renunțe la 7.000 de euro, bani pe care CFR Cluj îi datora inițial, astfel că le va plăti clujenilor doar 30.000 de euro, eșalonat.

CFR Cluj va avea de primit de la Roger 30.000 de euro, însă fotbalistul a renunțat și el la o datorie

Florin Maxim este impresionat de gestul făcut de Roger, care a renunțat o parte din banii pe care îi avea de primit de la CFR pentru a putea să stingă litigiul cu clubul din Gruia și pentru a putea juca pentru Corvinul chiar în meciul cu FCSB. Roger a intrat pe teren în minutul 28 al partidei, după accidentarea lui Albu și a avut o evoluție apreciată, în nota echipei.

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„E de apreciat. ca să-și stingă datoria. Înseamnă mult și pentru mine. Chiar vorbeam despre faptul că a luat această decizie, ceea ce înseamnă că își dorește să reușească. Roger e un jucător bun, care e de mulți ani în România, e o certitudine. A avut o problemă la gambă când l-am adus, ceea ce i-a încetinit puțin intrarea în echipă. E un jucător pe care mi l-am dorit și care ne va ajuta”, a punctat antrenorul la FANATIK SUPERLIGA.

Brazilianul Roger a fost suspendat după un conflict cu CFR Cluj, echipă pe care a părăsit-o

Comisia de Disciplină a FRF dictase o suspendare de doi ani pe numele lui Roger, care din fericire pentru toată lumea implicată a fost ridicată. În temeiul art. 85.1 și 3.a, coroborat cu art. 85.4 din RD al FRF, se sancționează jucătorul Roger Junio Rodrigues Figueira cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligației de plată stabilite prin Hotărârea CAS nr.2023/A/10001, dar nu mai mult de doi ani. Termen 1 noiembrie 2028”, era precizat în decizia Comisiei.

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În februarie 2023, Roger își denunța unilateral contractul cu CFR Cluj, pentru că nu a fost plătit, și ajungea la UTA Arad. S-a folosit atunci de un șiretlic, semnând pentru scurt timp cu Szentlorinc din Ungaria înainte de a merge la UTA, iar cei de la CFR Cluj l-au dat în judecată. Au câștigat 38.000 de euro despăgubiri, în condițiile în care clujenii îi datorau lui Roger un salariu de 7.000 de euro. Acum, Roger le va plăti celor de la CFR Cluj 30.000 de euro, în rate.

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