Gest impresionant pentru Andrei Perneș! De ce strâng bani foștii concurenți de la Mireasa. Exclusiv

Andrei Perneș nu e uitat de foștii concurenți de la Mireasa, care fac un gest impresionant în memoria tânărului.

Gest impresionant pentru Andrei Perneș. De ce strâng bani foștii concurenți de la Mireasa

Pe rețelele de socializare, mai mulți ex-participanți în reality-show-ul matrimonial de la Antena 1 au început să strângă bani pentru Andrei Perneș, iar FANATIK a aflat motivul.

ADVERTISEMENT

Ion Șaulescu, bun prieten cu bărbatul care a murit într-un accident rutier, ne-a spus că intenția a venit, pur și simplu, din partea celor care l-au iubit și apreciat și că nu are nicio implicare familia în această poveste. Întrebat dacă părinții lui Perneș au probleme financiare, Ion Șaulescu ne-a zis că nu, că acest gest a venit de la sine.

„Nu! Conturile sunt puse la cererea apropiaților. Noi vrem să ne arătăm respectul și am rugat să ni se dea posibilitatea să o facem financiar”, a dezvăluit Ion Șaulescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Petrică și Mihaela Nemeș, Nora Balazs și Ion Șaulescu se numără printre cei care au vrut să își arate respectul față de ce a însemnat Andrei Perneș pentru ei, punând la dispoziție niște conturi în care oricine poate dona un bănuț.

Unul din cei care participă în această campania de strângere de fonduri, cu două zile înainte de înmormântarea tânărului, Petrică Nemeș, ne-a oferit câteva declarații despre dispariția subită a lui Andrei.

ADVERTISEMENT

Petrică Nemeș, despre moartea finalistului sezonului 5 al show-ului de la Antena 1

Câștigătorul sezonului 4 al show-ului de la Antena 1 ne-a zis că nu a avut o relație foarte apropiată, dar atât cât l-a cunoscut și-a dat seama că era un băiat cu foarte mult bun simț. Soțul Elei, Petrică a dorit, pe această cale, să transmită un mesaj familiei lui Andrei, prin intermediul FANATIK.

„L-am cunoscut prin prisma emisiunii la care am participat! Nu am avut o relație apropiată, am vorbit de câteva ori în live-uri pe TikTok! A fost un băiat extraordinar, cu bun-simț. Îmi pare nespus de rău să aud această veste tragică despre el! Chiar ziceam că o să merg la Cluj și să ne întâlnim!

ADVERTISEMENT

Din păcate, uneori viața nu este dreaptă și ne punem întrebarea ”De ce?”. Avea toată viața înainte, însă Dumnezeu știe mai bine răspunsul la această întrebare! Nu avem decât să ne rugăm pentru sufletul lui și să îi aducem un ultim omagiu!

Condoleanțe și multă putere familiei îndoliate, iar Dumnezeu să îl ierte și să îl așeze în ceata drepților! Dumnezeu să îl odihnească!”, a declarat Petrică Nemeș, câștigătorul sezonului 4 Mireasa, pentru FANATIK.

Andrei Perneș va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, 22 februarie, în localitatea natală. va fi înmormântat în satul Hereclean din județul Sălaj. Slujba de înmormântare se va ține la Biserica Ortodoxă din comună.

de la Mireasa a încetat din viață miercuri, 19 februarie, într-un accident rutier. Tragedia s-a produs în comuna Bunești din județul Cluj, bărbatul în vârstă de 28 de ani răsturnându-se cu autovehiculul marca BMW în afara carosabilului, într-o clipă de neatenție.