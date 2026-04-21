Gest incredibil al jucătoarelor din Mexic și Puerto Rico! Momentul care a făcut înconjurul lumii: „A căzut cerul”. Video

Un gest făcut de jucătoarele naționalelor din Mexic și Puerto Rico a făcut înconjurul lumii. Ce s-a întâmplat înainte de meciul pe care gazdele aveau să îl câștige cu 6-0.
Bogdan Mariș
21.04.2026 | 14:48
Gestul fotbalistelor din Mexic și Puerto Rico a făcut înconjurul lumii. FOTO: Espartanas MX (Facebook) / colaj Fanatik
Naționala feminină a Mexicului a primit vizita primei reprezentative din Puerto Rico pe arena „Nemesio Diez” din Toluca în cadrul preliminariilor ediției 2026 a CONCACAF Championship. Cu puțin timp înainte de startul meciului, s-a declanșat o ploaie torențială cu grindină, iar gestul pe care fotbalistele celor două formații l-au făcut a devenit viral.

Gest fabulos în lumea fotbalului! Moment incredibil înainte de Mexic – Puerto Rico

Atât fotbalistele mexicane, cât și cele din Puerto Rico i-au protejat pe copiii alături de care au pășit pe gazon. Unele dintre ele și-au folosit mâinile, iar altele tricourile, pentru a-i apăra de condițiile meteo pe copii în timp ce imnurile naționale s-au auzit pe stadion. Gestul a făcut înconjurul lumii după meci, fiind scos în evidență de publicații importante de pe mapamond.

„UIMITOR! A căzut cerul pe stadionul Nemesio Diez, dar jucătoarele echipei naționale mexicane i-au protejat pe copiii care au ieșit alături de ele în timpul imnului național”, a fost mesajul celor de la ESPN Mexic, care au postat un clip video pe rețelele sociale cu momentul incredibil. Și fotbalistele din Puerto Rico au făcut un gest similar, aspect scos în evidență de Federație pe pagina oficială de Facebook: „Ce gest minunat din partea jucătoarelor noastre în meciul împotriva Mexicului, protejând copiii în timpul grindinei care a căzut”.

Victorie clară pentru Mexic în duelul cu Puerto Rico

Meciul dintre Mexic și Puerto Rico a fost ultimul din grupa A a preliminariilor pentru CONCACAF Championship, iar cele două formații erau la egalitate înainte de meci, fiecare cu câte 9 puncte. Așadar, echipa care învingea își asigura prima poziție în grupă și calificarea la turneul final, unde se vor decide și echipele din această regiune care vor participa la Cupa Mondială Feminină din 2027.

Naționala Mexicului s-a impus fără emoții, cu 6-0, marcând câte 3 goluri în fiecare repriză. Și-au trecut numele pe tabelă Veronica Corral, cu o „dublă”, Kiana Palacios, Alexia Delgado și Scarlett Camberos, cea de-a șasea reușită fiind un autogol semnat de Emma Gonzalez. Așadar, Mexicul a avansat la turneul final al CONCACAF Championship, unde va întâlni Haiti în sferturi. Cu o victorie în acel meci, echipa și-ar asigura prezența la Cupa Mondială de anul viitor.

