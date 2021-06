Gest neașteptat în finala Chefi la Cuțite 2021. Concurentul care a uimit cu strategia lui

Keed, căci despre el este vorba, s-a prezentat cu o banderolă verde pe mâna dreaptă, lucru care a atras imediat atenția asupra sa. Prezentatoarea Irina Fodor l-a întrebat imediat ce a pățit, mai ales că cei trei finaliști trebuiau să-și aleagă echipele.

„Dacă m-ar fi ales Elena sau Narcisa nu aveam cum să gătesc”, a spus semifinalistul de la Chefi la cuțite, în vârstă de 32 de ani, care ulterior a început să râdă, conform .

„Ia, uite, bă, mi-a trecut. Am simțit că m-am vindecat. A fost un miracol, nu știu ce s-a întâmplat. Dintr-o dată când am ajuns în echipă la Cătălin am fost atât de fericit încât m-am vindecat instant”, a completat concurentul.

Keed, moment neașteptat în finala Chefi la cuțite 2021

Participantul și-a motivat câteva secunde mai târziu și momentul neașteptat din Cântărețul a ales această strategie pentru a nu ajunge în echipă la Elena Matei sau la Narcisa Birjaru.

Gestul făcut de Keed a fost apreciat de mentorul său, chef Florin Dumitrescu, care s-a bucurat că a rămas să lupte pentru concurentul Cătălin Amarandei, ei fiind colegi de echipă înainte de finală.

„S-a înfășat la mână să nu prezinte interes pentru nicio altă echipă. Bă, e băiat deștept, cel mai deștept”, a spus .

Cătălin Amarandei, impresionat de gestul lui Keed de la Chefi la cuțite

Concurentul din echipa albastră a fost extrem de apreciat de colegii săi, dar mai ales de finalistul lui Florin Dumitrescu, care este conștient că avea mare nevoie de ajutorul artistului.

„Apreciez enorm de mult că a făcut chestia asta pentru că dacă cineva mi l-ar fi luat mi-ar fi destabilizat echipa”, a completat la rândul său Cătălin Amarandei.

Fiecare dintre cei 3 finaliști are o echipă formată din 7 concurenți. Tema ultimei confruntări de la Chefi la cuțite trebuie neapărat să conțină semnătura lor, fapt care îi poate aduce mai aproape de premiul cel mare.

Câștigătorul nu primește numai o farfurie din aur, ci și o sumă care se ridică la 30.000 de euro, așa cum a fost și în sezoanele anterioare.

Sezonul cu numărul 8 a fost câștigat de Ionuț Belei care a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea. Cine să fie norocosul de data aceasta?