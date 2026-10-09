Gest nemaivăzut pentru Nicolae Stanciu! Chinezii nu vor să-l lase să se întoarcă în România: ce s-a întâmplat la aeroport

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Nicolae Stanciu a fost primit ca un erou în China după întoarcerea de la echipa națională a României. Mijlocașul are o înțelegere cu Universitatea Cluj, însă cei de la FCSB încearcă să-l „deturneze”. Până atunci, fanii lui Dalian Yingbo îl roagă să rămână acolo.

Nicolae Stanciu a fost așteptat de fanii lui Dalian la aeroport. Asiaticii îi cer să nu plece din China

În vârstă de 33 de ani, Nicușor Stanciu trebuie să facă o alegere complicată pentru cariera sa: să rămână în China unde este îngropat în bani, sau să se întoarcă în România, cel mai probabil la Universitatea Cluj. Alegerea îi este îngreunată și de modul „deosebit” în care este tratat de chinezi, de la oficialii echipei Dalian la fani.

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Astfel, dacă acum câteva săptămâni „ultrașii” Chinezi i-au dedicat lui Stanciu o scenografie impresionantă cu românul pe post de mag războinic, acum a venit momentul să-l aștepte pe fotbalist la aeroport. Motivul e destul de clar, fanii lui Dalian nu concep ca Stanciu să plece din China. Întrebat în urmă cu câteva zile ce va face,

În realitate, Stanciu s-a decis deja să plece de acolo și să se întoarcă în România, chiar dacă în Asia este „zeu” după 11 goluri și 4 pase de gol date în 25 de meciuri. Presa din China a relatat pe larg cazul lui Stanciu, după ce acesta a fost așteptat de fani pe aeroport.

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Nicolae Stanciu este impresionat de atmosfera pe care a găsit-o în China și nu pare convins să plece de la Dalian

„Stanciu este un jucător străin foarte dedicat. A jucat chiar și accidentat în prima jumătate a sezonului, schimbând în mod repetat soarta jocului. În timpul acestei pauze internaționale, Stanciu a jucat trei meciuri pentru echipa națională a României fără pauză și este căpitanul echipei. În seara zilei de 8 octombrie, În prezent, statutul lui Stanciu printre fanii Dalian îl depășește chiar pe cel al lui Carrasco în perioada sa de glorie. Timpul de joc continuu al lui Stanciu i-a influențat semnificativ condiția fizică”, au scris asiaticii.

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Fotbalistul cotat la 1,8 milioane de euro a recunoscut într-o intervenție la că este impresionat de modul în care chinezii trăiesc fotbalul, astfel că decizia lui de a se întoarce în țară nu va fi una ușoară. Cu toate acestea, familia lui Stanciu insistă ca mijlocașul să părăsească Asia.