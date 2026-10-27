Gest nobil la Gloria Bistrița – FCSB! Fiica fotbalistului român, mort la 62 de ani, are nevoie de ajutor

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8000 de spectatori sunt așteptați la , meci din etapa a doua a Cupei României, iar organizatorii vor să profite de faptul că vor avea sold-out la acest joc. Au anunțat o strângere de fonduri pentru a o ajuta pe Andreea Hurloi, 46 de ani, cea care are nevoie de 70.000 de euro pentru a continua tratamentul după ce i-a fost depistată o formă rară de cancer la sacul lacrimal.

Andreea Hurloi, fiica fostului fotbalist al Gloriei Bistrița, se luptă cu cancerul! Strângere de fonduri la meciul cu FCSB din Cupa României

„Dincolo de fotbal, meciul Gloriei cu FCSB este și despre SOLIDARITATE! Joi, când vom fi împreună în tribunele Stadionului „Jean Pădureanu”, pentru partida din etapa a 2-a a grupei C din cadrul Cupei României, putem demonstra că fotbalul unește oamenii nu doar prin pasiune, ci și prin gesturi care pot schimba destine.

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De această dată, dincolo de echipe, de scor și de emoția meciului, dăm împreună o luptă importantă. Luptăm pentru Andreei Hurloi, o mamă de 46 de ani, care are nevoie de noi pentru a putea urma tratamentul împotriva unei boli grele. Andreea este fiica lui Gheorghe Hurloi, un nume cu rezonanță în fotbalul bistrițean.

Comunitatea fotbalistică bistrițeană poate întoarce, printr-un gest de solidaritate, o parte din emoția și sprijinul pe care fotbalul prestat de tatăl său le-a adus bistrițenilor de-a lungul timpului. Amplasăm urne pentru donații la intrările spre tribunele Stadionului „Jean Pădureanu”. Nu există o sumă prea mică atunci când fiecare contribuție înseamnă un pas spre speranță.

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Andreea Hurloi are nevoie de peste 70000 de euro pentru tratament!

Andreea are nevoie de peste 70.000 de euro pentru tratamentul de care depinde șansa ei de a lupta mai departe. Are doi copii pentru care își dorește să fie în continuare mamă, sprijin și bucurie”, este comunicatul celor de la Gloria Bistrița.

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Andreea Hurloi are 46 de ani și este mamă singură a doi copii. Tratamentul de care are pentru a nu-și pierde ochiul drept, sau chiar viața, din cauza afecțiunii de care suferă, costă aproximativ 70.000 de euro. Cei care vor să doneze o pot face la conturile afișate în postarea celor de la Gloria Bistrița, sau la urnele care vor fi amplasate la stadion la .

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Tatăl Andreei, Gheorghe Hurloi, fost fotbalist la U Cluj, CFR Cluj și Gloria Bistrița, a murit în 2018, după mai mulți ani în care s-a luptat cu un cancer la ficat. Fost fundaș central, a avut cele mai apreciate evoluții la Bistrița, unde a rămas ca antrenor la nivel de tineret și juniori și după ce și-a încheiat cariera de fotbalist.