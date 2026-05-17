Mihai Rotaru, exuberant ca niciodată! Ce a făcut patronul Universităţii Craiova, chiar pe gazon, în mijlocul sărbătorii de titlu

După ani întregi de muncă și de bani investiți, Mihai Rotaru a reușit în sfârșit să o facă pe Universitatea Craiova campioană în România. Mai mult decât atât, echipa sa a câștigat și Cupa României în același sezon și pare gata de cupele europene. La finalul meciului cu U Cluj, Rotaru a făcut un gest impresionant.

Mihai Rotaru, gest de mare campion după U Craiova – U Cluj 5-0

Cetatea Băniei este în extaz după ce Universitatea Craiova a devenit campioana României. Oltenii a făcut spectacol pe „Ion Oblemenco” în finala campionatului cu U Cluj și au reușit să se impună cu 5-0 în fața fanilor, care au umplut stadionul pentru cel mai important eveniment al echipei favorite din ultimul deceniu.

Mihai Rotaru a investit foarte mulți bani și răbdare în procesul de dezvoltare al echipei și a fost în sfârșit recompensat. Echipa sa a realizat eventul, iar cu această ocazie a fost prezent pentru a-i felicita pe toți cei care au contribuit la acest succes, de la jucători până la oameni din staff. Patronul oltenilor i-a așteptat pe toți la ieșirea din teren, i-a felicitat și a bătut palma cu toată lumea, inclusiv cu cei mai tineri dintre jucători.

Jurnaliștii prezenți la stadion au încercat să scoată o primă reacție a acționarului de la Universitatea Craiova, însă el i-a refuzat elegant, argumentând că aceasta este o sărbătoare dedicată jucătorilor și că cel mai bine ar fi să le ia lor interviu.

Patronul Universității Craiova a promis bonusuri pe măsură

pentru a da cel mai bun randament pe teren. Pentru această realizare, FANATIK a aflat că jucătorii vor primi prime de 25.000 de euro, iar cei mai importanți fotbaliști pot ajunge chiar până la 50.000 de euro, în funcție de reușite și de minutele jucate în acest sezon.

Mai mult decât atât, patronul echipei le-a oferit prime consistente de joc în acest sezon. FANATIK a aflat pentru fiecare victorie a echipei. Mihai Rotaru a oferit 300 de euro pentru remiză și 1.000 de euro la victorie, însă unele meciuri au avut bonusuri consistente. Victoria cu FCSB-ul a adus de la sine prime triple, iar jucătorii au încasat 3.000 de euro pentru succes.