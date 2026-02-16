CE TREBUIE SĂ ȘTII Mărțișor special pentru „leoaice”: acces gratuit la Universitatea Craiova – Metaloglobus

Universitatea Craiova se pregătește, deja, de o nouă întâlnire cu suporterii pe stadionul „Ion Oblemenco” la partida cu Metaloglobus, programată sâmbătă, 28 februarie, de la ora 15.00. Clubul din Bănie a anunțat că femeile vor avea acces gratuit la meci, un gest devenit deja tradiție în preajma zilei de 1 Martie.

După victoria entuziasmantă cu FCSB, de duminică seară, Universitatea Craiova își cheamă din nou suporterii aproape de echipă la următorul joc de acasă, pentru un nou obiectiv clar: cele trei puncte.

Clubul a transmis un mesaj mobilizator înaintea confruntării cu Metaloglobus și a anunțat faptul că femeile vor avea acces gratuit pe stadion, în contextul zilei de 1 Martie.

„Alt adversar, aceeași țintă: 3 puncte! Ați văzut ce-nseamnă un „Vulcan” fierbinte. Ce înseamnă 25.000 de inimi alb-albastre care să bată la unison pentru Știința! Nu credeți că trebuie să le oferim leilor aceeași motivație meci de meci? Evident, ca în fiecare an, la acest meci, “leoaicele” au parte de un mărțișor special din partea clubului nostru: accesul liber pe “Ion Oblemenco”. Biletele vor putea fi ridicate de la porțile 8 (Tribuna a II-a) și 6 (Peluza Nord). Universitatea Craiova 🆚 Metaloglobus – sâmbătă, 28 februarie, ora 15:00”, se arată în comunicatul Universității Craiova.

Cum a învins-o Universitatea Craiova pe FCSB. Concluziile lui Marius Mitran

: „Victorie absolut meritată a Craiovei. A avut inițiativa, în prima repriză a dominat clar tot ce s-a întâmplat pe teren. Dar, la ocaziile din finalul meciului, ca și joi în Cupă, a avut noroc. Din experiența mea, e un semn.

Dacă te duci spre un obiectiv mare și destinul, drumul, pare să te ducă până la capăt, ai nevoie și de puțină șansă. Craiova cred că asta a găsit cu acest Filipe Coelho. Puțină șansă, liniște, nu mai atacă furibund. Trebuie să decupăm un singur meci, cel de la Ovidiu cu Farul, singura lui înfrângere în competițiile interne”, a afirmat jurnalistul la FANATIK SUPERLIGA. .

Care sunt principalele atuuri ale Universității Craiova în lupta pentru titlu

Marius Mitran a analizat, mai apoi, lupta pentru titlu și a numit principalele argumente ale grupării din Bănie. „Craiova are o maturitate extraordinară, a început să semene cu acest băiat cu părul mare (n.r. Filipe Coelho). E a nu știu câta oară când publicul erupe și ei se duc la peluză, iar el dispare la vestiar.

Aș fi fost contrariat de acest gest dacă acum 8 ani, când Hagi lua primul titlu, n-ar fi făcut la fel. L-am întrebat atunci, eu i-am dat tricourile de campioni din partea Ligii. A zis ‘N-am cum să fiu acolo, pentru că toată lumea s-ar uita la mine. E victoria lor’. Cred că acesta e încă un factor de coeziune.

Un factor de coeziune care, de pildă, lipsește la FCSB și, în mod evident, lipsește la Rapid. Dar e prezent la Dinamo. Din ce am văzut la Ovidiu, mi s-a părut că principala cauză a eșecului suferit de Rapid a fost această lipsă de empatie între jucători și antrenor, între jucători și jucători, ceea ce la Craiova există. Craiova și Dinamo se vor bate la titlu, după părerea mea”, a spus oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal.