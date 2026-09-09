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Gest deosebit făcut de conducerea lui Como înaintea unui moment istoric pentru clubul italian. Președintele Mirwan Suwarso, alături de mai mulți oficiali ai grupării, a decis să renunțe la propriile bilete pentru debutul echipei în Champions League, astfel încât locurile respective să poată fi ocupate de suporteri în vârstă ai echipei lui Fabregas.

Șefii lui Como, gest superb pentru fanii mai în vârstă

Moment istoric pentru Como, care, în cei 119 ani de istorie, Joi, 10 septembrie, fotbaliștii lui Cesc Fabregas vor primi vizita lui RB Leipzig pe „Giuseppe Sinigaglia”. după ce a terminat pe locul 4 în Serie A, sezonul 2025-2026.

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Interesul fanilor pentru debutul istoric al lui Como în Champions League e unul uriaș. Numărul celor care și-au dorit să asiste la partidă a depășit cu mult locurile disponibile. „Giuseppe Sinigaglia”, stadionul situat pe malul lacului Como, poate găzdui aproximativ 12.000 de spectatori, însă capacitatea a fost redusă cu încă aproximativ 1.000 de locuri pentru îndeplinirea cerințelor UEFA legate de transmisiunile TV și organizarea partidei.

Biletele disponibile s-au vândut ca pâinea caldă, iar Mirwan Suwarso a venit ulterior cu o inițiativă specială. Omul de afaceri indonezian a dezvăluit, prin intermediul unei postări pe Instagram, că atât el, cât și alți membri ai conducerii lui Como vor renunța la propriile locuri pentru ca mai mulți suporteri în vârstă ai clubului să poată fi prezenți în tribune la meciul cu Leipzig.

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Având în vedere capacitatea redusă şi numărul limitat de bilete disponibile, din păcate nu putem găzdui pe toţi cei care şi-ar fi dorit să fie prezenţi” – Mirawan Suwarso

„Cu toate acestea, împreună cu unii membri ai conducerii clubului, am decis să renunţăm la locurile noastre pentru acest meci. Vrem ca acele locuri să fie alocate suporterilor care au aşteptat cel mai mult – fanii născuţi în 1950 sau mai devreme, care au urmărit Como în fiecare divizie şi în fiecare epocă. Vom fi onoraţi să le cedăm locurile noastre”, a transmis boss-ul lui Como.

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Ascensiune uriașă pentru echipa lui Cesc Fabregas

În ultimii 20 de ani, Como a intrat de două ori în faliment, dar, în 2024, a reușit să revină în Serie A, după o așteptare care a durat 21 de ani. În primul sezon de Serie A, echipa din Lombardia a terminat pe locul 10. A urmat apoi o stagiune de vis, în care Cesc Fabregas a calificat-o pe Como în UEFA Champions League, grație clasării pe locul 4. După partida contra lui RB Leipzig, Como va mai juca pe tabloul principal din Liga Campionilor cu Feyenoord, Manchester United, Lens, AEK Atena, Real Betis, Paris Saint-Germain şi Barcelona.