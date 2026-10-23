Sport

Gest superb după Corvinul – U Cluj! Maxim și Bergodi au surprins pe toată lumea

Flaviu Popa
24.10.2026 | 00:20
Gest superb dupa Corvinul U Cluj Maxim si Bergodi au surprins pe toata lumea
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Moment special după Corvinul - U Cluj
Scene emoționante la finalul meciului dintre Corvinul Hunedoara și Universitatea Cluj, scor 0-3. Antrenorii celor două echipe au îmbrățișat portarii... adverși.
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Universitatea Cluj a învins la Petroșani pe Corvinul Hunedoara cu 3-0, însă la finalul meciului un alt detaliu a impresionat. Atât Florin Maxim, cât și Cristiano Bergodi, antrenorii Corvinului și Universității Cluj, au mers la portarii adverși și i-au îmbrățișat.

Moment special după Corvinul – Universitatea Cluj. Maxim și Bergodi au îmbrățișat adversarii

Astfel, Ștefan Lefter a fost luat în brațe de Florin Maxim, care nu a uitat perioada în care actualul portar al Universității Cluj juca la Corvinul Hunedoara. La fel a procedat și Cristiano Bergodi, antrenorul italian fiind îmbrățișat de portarul Codruț Sandu.

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Acesta din urmă a avut parte de mult ghinion în meciul cu Universitatea Cluj, primind două goluri după greșeli care puteau fi evitate. Spre deosebire de Lefter, portarul naționalei U21 care a jucat senzațional în această seară, Codruț Sandu a avut o prestație modestă.

Ștefan Lefter le dorește celor de la Corvinul Hunedoara să ajungă în play-off

Lefter nu și-a uitat foștii coechipieri și le-a dorit acestora să ajungă în play-off.  „Prestație destul de solidă. Mă bucur că a câștigat echipa. Am primit multe goluri în ultimele meciuri, făceam multe greșeli personale. Mă bucur, cred că acest meci va fi un restart, un declic. Am ținut de scor mult timp, până am marcat al doilea gol. Este o echipă foarte puternică și bună, sper să prindă play-off-ul. Mă bucur că am câștigat.

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A fost o bucurie pentru mine să-i revăd, mai mult după meci. Înainte, nu, pentru că suntem la serviciu și trebuie să ne facem treaba. Le urez multă baftă, aici am stat cinci ani de zile. Sper să ne revenim și în ceea ce privește constanța. Noi anul trecut prin asta am excelat. Poate fi un declic. Chiar dacă nu a fost cel mai frumos joc și ne-am apărat mai mult, important este că nu am primit gol și sper ca de aici să construim ceva”, a declarat Lefter după meci.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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