Gest superb făcut de Eintracht Frankfurt la meciul cu Liverpool din Champions League. Ce omagiu i s-a adus lui Diogo Jota

ADVERTISEMENT

, în runda cu numărul 3 din UEFA Champions League. Înainte ca arbitrul să fluiere startul jocului, a avut loc un moment special, organizat de germani în memoria lui Diogo Jota.

Eintracht Frankfurt, omagiu pentru Diego Jota în meciul cu Liverpool din Champions League

, în urma unui accident cumplit de mașină, petrecut la granița dintre Spania și Portugalia. Lusitanul era extrem de iubit de fanii fotbalului din toată lumea, iar germanii au ținut să îi aducă și ei un omagiu.

ADVERTISEMENT

În momentul în care crainicul stadionului din Frankfurt rostea numele fotbaliștilor de la Liverpool, acesta a spus și numele lui Diogo Jota. Ba mai mult, pe ecranul arenei a fost trecut în lista de rezerve și fostul atacant lusitan.

Jurgen Klopp, devastat de decesul lui Diego Jota

Cu doar câteva zile în urmă, Jurgen Klopp, antrenorul care l-a adus pe Diogo Jota pe Anfield, a vorbit despre fostul star al celor de la Liverpool. Tehnicianul german a recunoscut că a fost profund afectat de decesul fostului său elev.

ADVERTISEMENT

„Cum poți înlocui pe cineva ca Diogo? Nu e vorba doar despre jucător, ci despre omul care era. Nu-mi pot imagina vestiarul fără el, este extrem de greu. Încă nu pot vorbi despre asta în mod normal.

ADVERTISEMENT

A fost un șoc imens pentru toți băieții. Nimeni la Liverpool nu va folosi asta vreodată ca scuză, dar aceasta este realitatea. Să intri într-un vestiar unde el era omniprezent și să gestionezi asta la nivel personal nu este ușor. Practic, imposibil”, spunea Jurgen Klopp, conform