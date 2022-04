Gest superb făcut de fanii lui Liverpool. Au uitat de rivalitatea cu Manchester United și l-au susținut pe Cristiano Ronaldo. Primele reacţii după derby. Video

Luni, 18 aprilie, cuplul Cristiano Ronaldo – Georgina Rodriguez a fost zguduit de o veste teribilă. Unul dintre gemenii pe care cei doi îl așteptau . Lusitanul nu a fost inclus în lotul lui Manchester United pentru , dar fanii „cormoranilor” nu l-au uitat și au făcut un gest superb.

Deși nu a făcut deplasarea la Liverpool, Cristiano Ronaldo nu a fost uitat. Fotbaliștii celor două echipe au intrat pe teren cu banderole negre, iar în minutul 7, jocul a fost oprit, iar întreaga asistenț de pe Anfield Roald s-a ridicat în picioare și a aplaudat.

Indiferent că a fost vorba de fanii gazdelor, de fanii lui Manchester United sau de cei neutri, cu toții și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită de cvintuplul Balon de Aur și și-au stăpânit cu greu lacrimile.

Mai mult, fanii „cormoranilor” chiar i-au dedicat lui Ronaldo cântecul „You’ll never walk alone” (N.R. – Nu vei merge niciodată singur), cel care a consacrat galeria lui Liverpool și care se confundă cu atmosfera de pe Anfield Road.

Liverpool fans sung ‘You’ll Never Walk Alone’ during a minute’s applause for Cristiano Ronaldo following the tragic passing of his baby son 🕊

