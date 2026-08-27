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Universitatea Craiova a plecat miercuri spre Erevan pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului european. După 1-1 în manșa tur de pe „Ion Oblemenco“, alb-albaștrii vor încerca în Armenia să obțină calificarea în grupa Europa League, iar Mihai Rotaru le-a pregătit o surpriză specială elevilor lui Filipe Coelho. Patronul oltenilor a decis ca delegația să aibă alături oameni care au scris istorie în tricoul „Științei“, în speranța că prezența legendelor va aduce un plus de încredere înaintea confruntării decisive.

Universitatea Craiova a plecat spre Armenia cu gândul la calificare, dar și cu o doză importantă de emoție. Pentru returul cu Ararat-Armenia, din play-off-ul Europa League, alb-albaștrii nu vor avea alături doar staff-ul și conducerea clubului, ci și nume care au construit istoria formației din Bănie.

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Mihai Rotaru a făcut un gest special înaintea partidei de la Erevan și . Astfel, în charter-ul care a transportat echipa în Armenia s-au aflat Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Costică Donose, Silvian Cristescu, Silviu Lung, Gheorgiță Geolgău, dar și omul care a fost ani buni parte din familia clubului, Ion Impușcătoiu.

Nu este însă pentru prima dată când fostele glorii ale Universității Craiova sunt alături de echipă la un meci european important. Și în sezonul trecut, Mihai Rotaru a apelat la această rețetă, iar prezența legendelor pare să fi purtat noroc „Științei“. La Istanbul, fostele glorii au fost alături de echipă în partida cu Bașakșehir, iar Craiova a obținut o victorie spectaculoasă, 2-1, rezultat care i-a apropiat enorm pe olteni de calificarea în faza principală a Conference League.

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Aventura europeană a continuat, iar legendele au fost din nou aproape de echipă la Viena, pentru duelul cu Rapid. Și acolo, „Știința“ a dat lovitura. , într-un alt moment important al parcursului european. Astfel, deplasarea legendelor la Erevan nu este doar un gest simbolic al lui Mihai Rotaru, ci poate fi privită și ca o tradiție care a adus rezultate importante în precedentele aventuri europene.

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Campioana României are parte de un gazon impecabil la Erevan

Partida dintre Ararat-Armenia și Universitatea Craiova se va disputa pe Vazgen Sargsyan Republican Stadium, principala arenă a Armeniei, cea pe care își dispută meciurile și echipa națională. Stadionul din centrul Erevanului are o capacitate de 14.403 locuri și va găzdui duelul care poate trimite formația olteană în faza principală a Europa League.

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Cea mai plăcută surpriză pentru Universitatea Craiova va fi, fără îndoială, suprafața de joc. FANATIK a surprins imagini de la stadion, iar gazonul arată impecabil înaintea confruntării decisive din play-off-ul Europa League. Terenul se prezintă în condiții excelente și le oferă jucătorilor lui Universitatea Craiova toate premisele pentru un meci de calitate.

Oltenii au parte și de condiții excelente din punct de vedere logistic la Erevan. Delegația Universității Craiova este cazată la DoubleTree by Hilton Yerevan, hotel aflat la aproximativ 3,2 kilometri de stadionul pe care se va juca partida cu Ararat-Armenia. Drumul până la arenă poate fi parcurs în aproximativ 7-8 minute, astfel că echipa nu va avea de înfruntat probleme de deplasare.

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