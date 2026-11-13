Sport

Gest superb făcut pentru Cristiano Ronaldo! Ce momente omagiale a pregătit naționala Portugaliei după retragerea starului

Gabriel Neagu
13.11.2026 | 19:51
Gest superb facut pentru Cristiano Ronaldo Ce momente omagiale a pregatit nationala Portugaliei dupa retragerea starului
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Portugalia a pregătit două momente omagiale pentru cariera lui Cristiano Ronaldo. sursa foto: hepta
Federația Portugheză de Fotbal a pregătit mai multe momente speciale în cinstea carierei senzaționale a lui Cristiano Ronaldo. Fotbalistul s-a retras de la echipa națională la începutul acestei luni.
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Portugalia va întâlni sâmbătă, 14 noiembrie, la Braga, selecționata Danemarcei, în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor. Duelul va fi primul pentru reprezentativa lusitană după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea definitivă de la echipa națională. Astfel, oficialii de la Lisabona i-au pregătit un moment aparte.

Portugalia – Danemarca va începe cu un gest superb pentru Cristiano Ronaldo

Federația Portugheză de Fotbal a decis să organizeze un moment omagial pentru cariera internațională a cvintuplului câștigător al Balonului de Aur. Astfel, jucătorii lui Jorge Jesus vor intra pe teren îmbrăcați în tricouri inscripționate cu numărul 7, cel care a devenit un simbol pentru cariera lui Cristiano Ronaldo, susține publicația portugheză A Bola.

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Mai mult, UEFA a auritorizat un moment special și în minutul 7 al partidei. Atunci, partida dintre Portugalia și Danemarca va fi oprită de ”centralul” Rade Obrenovic. Suporterii vor avea ocazia de a aplauda întreaga carieră internațională a lui Cristiano Ronaldo, ce se întinde pe parcursul a peste două decenii: 2003-2026.

Inițiativele omagiale au fost propuse de Federația Portugheză de Fotbal, împreună cu cei mai importanți membrii din angrenajul echipei naționale. Este vorba despre selecționerul Jorge Jesus, dar și despre liderii vestiarului Portugaliei: Bruno Fernandes, Bernardo Silva și Ruben Dias. De asemenea, oficialii au decis să rămână liberă camera în care Ronaldo era cazat în timpul cantonamentelor echipei naționale.

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Cristiano Ronaldo rămâne legendă absolută la naționala Portugaliei

Starul celor de la Al Nassr a fost unul dintre cei mai decisivi oameni din istoria Portugaliei. În timpul activității sale internaționale, de 23 de ani, Cristiano Ronaldo a pus umărul la singurele trofee pe care lusitanii le-au câștigat. Este vorba despre Campionatul European 2016, dar și două ediții ale Ligii Națiunilor: 2019 și 2025.

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Mai mult, Cristiano Ronaldo a marcat toate cele patru goluri decisive pentru calificarea Portugaliei la Cupa Mondială din 2014. Atunci, starul ce evolua pentru Real Madrid a înscris împotriva Suediei lui Ibrahimovic. Este de menționat că Ronaldo deține recordul all-time de participări la tuneele finale, fiind prezent la șase Campionate Europene și șase Campionate Mondiale.

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Retras recent din activitatea internațională, CR7 rămâne cel mai bun marcator la acest nivel. Cu nu mai puțin de 146 de reușite pentru naționala Portugaliei, a deținut recordul și pentru cel mai tânăr marcator la Cupa Mondială. Prima sa reușită la turneul final a fost semnată pe data de 17 iunie 2006, împotriva Iranului, la vârsta de 21 de ani și 132 de zile.

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