Gest-surpriză în Giulești! Fotbalistul de la Csikszereda aplaudat de rapidiști la cererea lui „Bocciu”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Momentul emoționant din minutul 66 și apelul lansat de Liviu „Bocciu”

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Atmosfera din Giulești a oferit o scenă memorabilă în timpul primului meci al etapei cu numărul 14 din SuperLiga În centrul atenției s-a aflat mijlocașul Albert Stahl. La îndemnul liderului Peluzei Nord, Liviu Ungureanu, zis „Bocciu”, întreaga tribună i-a arătat recunoștință fostului mijlocaș de bandă al giuleștenilor.

Momentul emoționant din minutul 66 și apelul lansat de Liviu „Bocciu”

Scena s-a petrecut în minutul 66 al meciului Rapid – Csikszereda, exact în momentul Vali Suciu a decis înlocuirea lui Albert Stahl. Imediat cum a văzut că jucătorul se îndreaptă spre marginea terenului, a îndemnat suporterii din peluză și să îl aplaude pe mijlocașul care a purtat tricoul alb-vișiniu în sezonul 2021/22. Galeria a răspuns imediat apelului, transformând o simplă schimbare într-un omagiu sincer.

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Legătura specială dintre Stahl și Giulești

Decizia liderului galeriei de a cere aplauze pentru Stahl nu a fost una întâmplătoare, având la bază o legătură strânsă clădită în perioada în care mijlocașul a evoluat pentru Rapid. Stahl a evoluat pentru giuleșteni în primul sezon de după promovarea în SuperLiga, reușind să se claseze pe locul 9 la finalul respectivei stagiuni. În 23 de meciuri în campionat pentru Rapid, Stahl a reușit un singur gol și o singură pasă de gol.

Ajuns la Rapid în urmă cu câțiva ani, Albert Stahl a fost unul dintre tinerii jucători pe care clubul și-a pus bazele primilor pași după revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc. Chiar dacă nu a fost mereu titular indiscutabil în echipa de start din cauza concurenței pe post, Stahl a intrat la inimile suporterilor prin atitudine și sacrificiu pentru culorile clubului, aspecte care i-au adus acum respectul suporterilor și aplauze, după ani buni de la ultima apariție a sa în tricoul Rapidului.

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