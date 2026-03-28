Gest uluitor al jucătorilor din Senegal după ce Cupa Africii a fost acordată Marocului! Ce s-a întâmplat înainte de amicalul cu Peru de pe Stade de France. Video

Pe 17 martie, Confederația Africană de Fotbal anunța că rezultatul înregistrat pe teren în finala Cupei Africii, Senegal – Maroc 1-0, nu a fost valid, iar gazda turneului a fost declarată câștigătoare la „masa verde”. Decizia a provocat furie în Senegal, iar cazul va ajunge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, însă până atunci, jucătorii echipei naționale au făcut un gest surprinzător: au prezentat trofeul în fața fanilor prezenți pe Stade de France pentru meciul amical cu Peru.

Naționala Marocului a fost declarată campioană a ediției 2025 a Cupei Africii pe Națiuni după evenimentele incredibile din finală, însă decizia Confederației Africane a fost criticată vehement de oficialii senegalezi, care au atacat-o la TAS. Jucătorii naționalei, care au afirmat că se consideră în continuare campioni ai Africii, au făcut un gest neașteptat pentru a sublinia acest aspect.

Înainte de partida amicală cu Peru, care s-a disputat pe Stade de France, jucătorii senegalezi au prezentat zecilor de mii de fani prezenți pe stadion , într-un cadru special, sărbătoarea africanilor fiind însoțită de un moment artistic al interpretului senegalez Youssou N’Dour. Gruparea antrenată de Pape Thiaw a oferit suporterilor și un succes, scor 2-0, reușitele fiind semnate de Nicolas Jackson și Ismaila Sarr.

⚠️🇸🇳 Los futbolistas de Senegal salieron al Stade de France MOSTRANDO LA COPA ÁFRICA que ganaron y les sacó la CAF. Increíble momento en Francia. 😅 — Sudanalytics (@sudanalytics_)

Ce s-a întâmplat la finala Cupei Africii dintre Senegal și Maroc

. Naționala Senegalului a câștigat cu 1-0 după prelungiri, însă spre finalul timpului regulamentar, aproape toți fotbaliștii senegalezi (cu excepția notabilă a căpitanului Sadio Mane) au părăsit terenul în semn de protest după două decizii controversate ale arbitrului.

Mai întâi, „centralul” a acordat un fault la o fază din careul Marocului, înainte ca Ismaila Sarr să marcheze, iar apoi a acordat un penalty pentru un presupus fault asupra lui Brahim Diaz. După aproximativ un sfert de oră, senegalezii au revenit pe gazon, iar Diaz a executat penalty-ul, însă șutul său a fost blocat de portarul Edouard Mendy, iar meciul a intrat în prelungiri, unde Pape Gueye avea să înscrie singurul gol al întâlnirii.