Gest uluitor al lui Gigi Becali! Suma uriașă donată unei mănăstiri, deși era la închisoare: „A doua zi am băgat banii în cont”

Gigi Becali este, pe lângă echipa de fotbal, . Omul de afaceri nu a încetat nici în perioada în care se afla în închisoare, o mănăstire primind jumătate de milion de euro la acel moment.

Gest uluitor al lui Gigi Becali! Suma uriașă donată unei mănăstiri, deși era la închisoare

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a confirmat povestea lui Dani Coman și a amintit cum a donat de pe o zi pe alta 100.000 de euro către Mănăstirea Dumbrava, din județul Alba. Totodată, patronul de la FCSB a dezvăluit că, în perioada în care s-a aflat în închisoare, a transferat nu mai puțin de 500.000 de euro în conturile Mănăstirii Podromu, de la Muntele Athos.

Discuția a fost începută de Horia Ivanovici, care a amintit de povestea spusă de Dani Coman: „O să vă citesc ceva frumos. Dani Coman a povestit zilele trecute, citez – ‘Haideți să vă povestesc o întâmplare. Eu am un respect uriaș pentru nea Gigi. Acum mulți ani l-am transferat de la Astra la FCSB pe Alexandru Stan. A început să povestească nea Gigi de biserică. Avusesem un meci la Cluj, în Cupa României. I-am zis că am trecut pe la Mănăstirea Dumbrava, din județul Alba, o mănăstire superbă. Acolo sunt bătrâni, e părintele Vasile Crișan.

‘Ia mă, tată, arată și mie mănăstirea’, așa mi-a spus Gigi Becali. I-am arătat mănăstirea, iar Gigi Becali mi-a spus să îi las numărul părintelui. I-am lăsat numărul părintelui și am uitat complet de ce am vorbit. A doua zi m-a sunat părintele care plângea la telefon. Gigi Becali băgase 100.00 de euro în cont ca să aibă grijă de bătrâni și de copii. Pentru mine, a fost un lucru care nu se poate spune în cuvinte. Este un gest pe care-l povestesc doar ca să știți cine este Gigi Becali’”, a transmis Horia Ivanovici.

Gigi Becali: „Când am intrat în închisoare, am dat telefon și am transferat 500.000 de euro la Mănăstirea Podromu”

Gigi Becali a dezvăluit că a donat fabuloasa sumă de 500.000 de euro în momentul în care a intrat în închisoare, către Mănăstirea Podromu: „Când am intrat la pușcărie, a doua zi am dat telefon și am spus – ‘Transferați 500.000 de euro în cont la Mănăstirea Prodromu, de la Muntele Athos, ca să vadă, să nu fie supărați’. Să vadă că sunt puternic, că nu mă doboară asta. Să nu fie supărați părinții. De celelalte nici nu mai spun, mai sunt biserici.

După câteva zile de când am intrat la închisoare, am transferat 500.000 de euro la Mănăstirea Podrumul, de la Muntele Athos. Puteți să și întrebați. Vizavi de povestea lui Dani Coman. L-am sunat pe părinte, l-am întrebat dacă are nevoie de bani, mi-a spus că are, mi-a dat numărul de cont și pac, 100.000 de euro în cont”, a povestit Gigi Becali.

Gigi Becali a cheltuit 800.000 de euro pe tratamentele de hepatita C

. Patronul de la FCSB a mărturisit că a cheltuit în jur de 800.000 de euro pentru tratamente, iar în jur de 800 de persoane din România au fost salvate de această boală. Deși prețul pentru medicament era inițial de 40.000 de euro, omul de afaceri a cumpărat din India, acolo unde costul era de doar 1.500 de euro.

„Când Florentin Petre a avut hepatita C, a spus că are nevoie de 40.000 de euro. Eu m-am interesat de ce e hepatita C, am avut și o fină care a avut și m-a rugat să vorbesc să o bag în față. Eu i-am spus că suntem creștini, că noi trebuie să murim și să trăiască ceilalți, nu să ne băgăm noi și să moară cel care era în față. I-am spus că nu e creștinește. Am spus că îi dau 40.000 și luăm medicamentul de care e nevoie. Era un program național.

Lângă mine era patronul de la Metaloglobus (n.r. – Imad Kassas) și mi-a spus că de ce să dau 40.000 de euro, ca să vă dați seama cum face Dumnezeu. A spus că merge el în Egipt și ia medicamentul cu 3.000 de euro. Cât vorbeam să mergem în Egipt și să luăm, a venit cineva și ne-a spus că în India este 1.500 medicamentul.

Gigi Becali: „Pe tratamentul lui Florentin Petre am dat 40.000 de euro”

Pac, am dat telefon lui Mutu, el era acolo. Am vorbit cu el, dar nu s-a putut. După am vorbit cu Iulia Vântur, am trimis acolo un om, a luat de acolo 50 de medicamente. Am dat 75.000 de euro și mi-a adus 50 pe avion. Pe avion, ca să-ți dai seama cum le face Dumnezeu, pe scaun lângă al meu era un om care a avut hepatita C.

Atunci am vorbit cu fata lui Streinu Cercel. Am întrebat-o care este treaba cu hepatita C, iar ea mi-a spus că oamenii mor, pentru că le vin rândul. Am spus atunci că nu mai mor oamenii, să ia 100 de bucăți și să le dea la oameni, ca să nu mai existe coadă. Eu am zis să nu mai aștepte oamenii de la statul român, ci să le dea gratis, că mor oameni. Am zis să ia câte vrea ea, cât e nevoie.

Pe Petre l-am salvat înainte, i-am dat bani. Nu știam pontul de 1.500, lui i-am dat 40.000 de euro. Am plătit sute de mii de euro pe hepatita C. Am salvat sute de vieți! Era programul național, așa e la Matei Balș. Puteți să întrebați! Altfel, oamenii mureau. Rândul se întindea pe 4-5 ani, costa mult. Am spus atunci că eu cumpăr, nu contează câte! Am cheltuit atunci vreo 7-800.000 de euro, deci am salvat vreo 7-800 de oameni de hepatita C”, a încheiat Gigi Becali.