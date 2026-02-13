Gest uluitor făcut de echipa lui Răzvan Lucescu în memoria fanilor greci care au murit în România

ADVERTISEMENT

Pe 27 ianuarie 2026 este data la care toată Grecia a înghețat după ce a aflat despre moartea celor șapte fani ei echipei PAOK.

În vestiarul lui PAOK a fost gravată data fatidicului accident

Conducerea lui PAOK a decis să onoreze memoria celor plecați la ceruri în toate modurile posibile, iar ultimul gest este de-a dreptul uluitor. În vestiarelul stadionului Toumba, pe masa unde jucătorii depun jurământul de victorie înainte de fiecare meci, a fost gravată data de „27.01.26„.

Prin acest gest, jucătorii și stafful lui PAOK vor să-și reamintească permanent de fanii care au murit în memoria cărora au jurat că vor face totul pentru a câștiga titlul în 2026, anul Centenarului echipei antrenate de Răzvan Lucescu.

În campionat, PAOK este pe locul trei, la trei puncte de liderul AEK și la un punct de Olympiakos, dar are un meci mai puțin disputat. Echipa e calificată și în play-offul Ligii Europa, unde va întâlni Celta Vigo, formația portarului Ionuț Radu.

Echipa lui Răzvan Lucescu e în finala Cupei

, după două victorii clare în fața celor de la Panathinaikos, echipă antrenată de spaniolul Rafa Benitez. Anterior, PAOK a eliminat și campioana en-titre a Greciei, Olympiacos Pireu.

Pentru a opta Cupă și al 11-lea trofeu al carierei, Lucescu trebuie să învingă OFI Creta. Finala Cupei Greciei va avea loc pe 25 aprilie, la Volos, fiind pentru prima dată în istorie când cele două echipe vor juca având trofeul pe masă.

O singură înfrângere în derbyuri

PAOK are duminică un alt derby, urmând a întâlni acasă liderul AEK Atena, la care joacă și Răzvan Marin. Echipa din Salonic are un moral excelent, deoarece în acest sezon, din zece meciuri jucate contra marilor rivale (AEK, Panathinaikos, Olympiakos și Aris) a pierdut unul singur.

PAOK contra rivalelor din Grecia (campionat și cupă)

PAOK – Olympiacos 2-1

AEK – PAOK 0-2

PAOK – Aris 3-1

PAOK – Panathinaikos 2-0

Panathinaikos – PAOK 2-1 (singura înfrângere)

Aris – PAOK 0-0

Aris – PAOK 1-1

Olympiacos – PAO: 0-2

Panathinaikos – PAOK 0-1

PAOK – Panathinaikos 1-0