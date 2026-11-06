Gest umanitar! Peste 100.000 de euro adunați la o strângere de fonduri pentru familia lui Jesus de Miguel

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Jesus de Miguel și-a pierdut viața după o ciocnire violentă pe teren cu portarul Jesus Owono. Jucătorul lui Tenerife a lăsat în urma sa o soție îndoliată și o fetiță de un an, iar lumea a sărit în ajutorul lor în cadrul unei strângeri de fonduri.

Peste 100.000 de euro din donații pentru familia lui Jesus de Miguel

Marcat de tragica dispariție a lui Jesus de Miguel la doar 30 de ani, fotbalistul echipei Hercules Alicante, Fran Sol Ortiz, a inițiat o strângere de fonduri. Acesta își dorește să aducă puțină alinare .

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”Banii nu vor aduce alinare, dar acest gest de solidaritate va permite familiei să simtă cu adevărat sprijinul întregii lumi a fotbalului. Cred că un gest concret le va fi mai de folos decât simplele postări cu fotografia lor, chiar dacă este vorba doar de 0,00000000000001%. Toată suma va fi donată fiicei sale, soției și părinților săi”, se poate citi este mesajul de pe platforma .

Fran Sol Ortiz și-a propus să strângă suma de 110.000 de euro pentru familia fotbalistului decedat și este foarte aproape să-și atingă țelul. Până în acest moment s-au adunat 106.409 euro din 775 de donații.

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Cea mai mare sumă a venit de la Karl Christian Septien, președintele clubului Cadiz, care a donat 15.000 de euro, în timp ce un anonim a participat la strângerea de fonduri cu 10.000 de euro. Cu sume importante au participat și câțiva fotbaliști spanioli: Pedro Porro și Alex Remiro (câte 3.500 de euro), Marc Bartra (3.000 de euro), Borja Iglesias (2.500 de euro), Alvaro Rodriguez, Diego Llorente și Bryan Gil (câte 1.000 de euro).

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Lume bună la înmormântarea lui Jesus de Miguel

Jesus de Miguel, decedat la o zi după un contact dur cu portarul Jesus Owono în minutele de prelungire ale partidei Tenerife – FC Andorra, a fost înmormântat joi, 5 noiembrie, la Navahermosa, localitatea familiei sale. La funeralii au participat aproximativ 400 de persoane, printre care președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, și colegii săi de la Tenerife.

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Prezent alături de familia îndurerată, Rayco Garcia, proprietarul clubului Tenerife, în viață.