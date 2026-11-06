Sport

Gest umanitar! Peste 100.000 de euro adunați la o strângere de fonduri pentru familia lui Jesus de Miguel

Traian Terzian
06.11.2026 | 22:25
Gest umanitar Peste 100000 de euro adunati la o strangere de fonduri pentru familia lui Jesus de Miguel
ULTIMA ORĂ
Strângere de fonduri pentru familia lui Jesus de Miguel. Sursă foto: goal.com
Moartea lui Jesus de Miguel a îndoliat lumea fotbalului. Un jucător spaniol a deschis o strângere de fonduri pentru familia atacantului decedat.
ADVERTISEMENT

Jesus de Miguel și-a pierdut viața după o ciocnire violentă pe teren cu portarul Jesus Owono. Jucătorul lui Tenerife a lăsat în urma sa o soție îndoliată și o fetiță de un an, iar lumea a sărit în ajutorul lor în cadrul unei strângeri de fonduri.

Peste 100.000 de euro din donații pentru familia lui Jesus de Miguel

Marcat de tragica dispariție a lui Jesus de Miguel la doar 30 de ani, fotbalistul echipei Hercules Alicante, Fran Sol Ortiz, a inițiat o strângere de fonduri. Acesta își dorește să aducă puțină alinare familiei fostului atacant de la Tenerife.

ADVERTISEMENT

”Banii nu vor aduce alinare, dar acest gest de solidaritate va permite familiei să simtă cu adevărat sprijinul întregii lumi a fotbalului. Cred că un gest concret le va fi mai de folos decât simplele postări cu fotografia lor, chiar dacă este vorba doar de 0,00000000000001%. Toată suma va fi donată fiicei sale, soției și părinților săi”, se poate citi este mesajul de pe platforma gofundme.com.

Fran Sol Ortiz și-a propus să strângă suma de 110.000 de euro pentru familia fotbalistului decedat și este foarte aproape să-și atingă țelul. Până în acest moment s-au adunat 106.409 euro din 775 de donații.

ADVERTISEMENT
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit...
Digi24.ro
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit cu cătușele puse la mâini de către carabinieri

Cea mai mare sumă a venit de la Karl Christian Septien, președintele clubului Cadiz, care a donat 15.000 de euro, în timp ce un anonim a participat la strângerea de fonduri cu 10.000 de euro. Cu sume importante au participat și câțiva fotbaliști spanioli: Pedro Porro și Alex Remiro (câte 3.500 de euro), Marc Bartra (3.000 de euro), Borja Iglesias (2.500 de euro), Alvaro Rodriguez, Diego Llorente și Bryan Gil (câte 1.000 de euro).

ADVERTISEMENT
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
Digisport.ro
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Lume bună la înmormântarea lui Jesus de Miguel

Jesus de Miguel, decedat la o zi după un contact dur cu portarul Jesus Owono în minutele de prelungire ale partidei Tenerife – FC Andorra, a fost înmormântat joi, 5 noiembrie, la Navahermosa, localitatea familiei sale. La funeralii au participat aproximativ 400 de persoane, printre care președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, și colegii săi de la Tenerife.

ADVERTISEMENT

Prezent alături de familia îndurerată, Rayco Garcia, proprietarul clubului Tenerife, a promis cu lacrimi în ochi că va avea grijă ca fetiței lui Jesus de Miguel să nu-i lipsească niciodată nimic în viață.

Premier League, etapa 10, LIVE pe Voyo. Primul meci al rundei se joacă...
Fanatik
Premier League, etapa 10, LIVE pe Voyo. Primul meci al rundei se joacă ACUM. Manchester City vrea să o detroneze pe Arsenal
O legendă a lui Inter îl avertizează pe Cristi Chivu înaintea meciului cu...
Fanatik
O legendă a lui Inter îl avertizează pe Cristi Chivu înaintea meciului cu Como
Ionuț Radu, OUT de la naționala României! Târnovanu, chemat în locul lui. Update...
Fanatik
Ionuț Radu, OUT de la naționala României! Târnovanu, chemat în locul lui. Update exclusiv
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gigi Becali a dat ordin în fața întregii echipe de la FCSB! Ce...
iamsport.ro
Gigi Becali a dat ordin în fața întregii echipe de la FCSB! Ce a urmat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!